Vandaag vindt de Grand Prix van de Verenigde Staten plaats op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. De kwalificatie leverde een spannende startopstelling op, met Lando Norris die vanaf pole position vertrekt. Max Verstappen, de regerend wereldkampioen, start naast hem op de eerste rij.

Alle ogen zullen gericht zijn op dit duo wanneer de lichten doven. Verstappen zal vanaf de tweede positie zeker een aanval op de leiding willen inzetten en niet schromen om zijn spierballen te laten zien. Carlos Sainz start als derde, gevolgd door zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc op de vierde plek. Tijdens de sprintrace lieten ze zien dat de rode bolide lekker loopt op dit circuit en ook zij zullen in de openingsfase direct naar voren willen opschuiven.

En wat kunnen Oscar Piastri en George Russell voor elkaar boksen? Vanaf de derde startrij liggen er ook voor hen kansen in het verschiet. Daarachter staan Pierre Gasly en Fernando Alonso die beiden hun startpositie willen verzilveren in een puntenfinish.

Gridstraffen

Teleurstellend zijn de startposities van Sergio Pérez (P10) en Lewis Hamilton (P18). Met name de Brit baalt als een stekker gezien hij doorgaans sterk presteert op deze omloop. Dan zijn er nog zijn enkele wijzigingen in de startopstelling door gridstraffen. Liam Lawson, die oorspronkelijk als vijftiende eindigde, begint nu vanaf de laatste plaats vanwege een motorwissel. Guanyu Zhou kreeg ook een gridstraf van vijf plaatsen, maar schuift toch een plekje op door de straf van Lawson.

De race belooft een spannende strijd te worden tussen de topcoureurs, met veel actie en strategische beslissingen die de uitkomst kunnen bepalen. De Grand Prix start vanavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

