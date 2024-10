Mercedes kende een teleurstellende zaterdag tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten. Na een veelbelovende start op vrijdag betreurden coureurs Lewis Hamilton en George Russell een moeizame sprint en een ‘nachtmerrie-kwalificatie’. Hamilton vertrekt uiteindelijk vanaf de zeventiende plek, mede dankzij Russell, die na een crash op zaterdag genoodzaakt is om vanuit de pitstraat te starten.

Omdat Mercedes met een geüpgradede W15 naar Texas is gekomen, kostte het extra moeite om de auto van Russell op tijd op te lappen voor de Grand Prix. Uiteindelijk bevestigde het team tegenover Sky Sports dat de auto van hun jongste coureur is teruggebracht naar de ‘oude’ specificaties. Dat is in strijd met de strenge parc fermé-regels, waardoor Russell tijdens het hoofdnummer vanuit de pitstraat moet vertrekken.

Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin zei het volgende over de dramatische zaterdag voor zijn team: “Na een veelbelovende vrijdag was dit een zware dag. Tijdens de sprint werd al duidelijk dat we niet de snelheid van onze concurrenten hadden.” Het team moest hard pushen om de concurrenten bij te houden, wat ten koste ging van het rubber. “De banden raakten al snel oververhit, waardoor we in de sprint niet verder kwamen dan P5 en P6,” aldus Shovlin.

Tot overmaat van ramp bleek een onderdeel van de voorwielophanging van Hamilton kapot te zijn, wat een grote impact had op de balans van zijn auto. “We hebben voorafgaand aan de kwalificatie nog wat aanpassingen aan de set-up gedaan om de auto terug te brengen naar de ‘sweet spot‘ van vrijdag, maar helaas zonder het gewenste resultaat,” legde Shovlin uit. Ook in de kwalificatie kampte Hamilton met problemen – de recordhouder op het Circuit of the Americas moest al in Q1 het veld ruimen.

‘Teleurstellende dag’

George Russell kende evengoed een slechte zaterdag; waar hij tijdens de sprint shootout op P2 eindigde, vloog hij tijdens de reguliere kwalificatie van de baan. “Hij (Russell, red.) reed een sterke ronde, maar ging eraf in bocht negentien,” lichtte Shovlin toe. “Het zal nog veel tijd kosten om zijn auto op tijd te repareren.” Teambaas Toto Wolff was eveneens teleurgesteld. “Een teleurstellende en frustrerende dag,” concludeerde hij. “Na een sterke vrijdag hadden we goede hoop, maar in de sprint werd al snel duidelijk dat we niet het tempo hadden van onze naaste concurrenten.”

Met Russell die vanaf de zesde plek start en Hamilton op P19, kijkt Mercedes tegen een zware race aan. “George (Russell, red.) moet zijn auto na zijn crash zien te herstellen, en voor Lewis (Hamilton, red.) wordt het vooral een kwestie van schade beperken,” aldus Wolff. “Vechten voor punten zal lastig worden – we moeten maar hopen dat de dingen in ons voordeel uitpakken.”

