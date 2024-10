George Russell maakte zaterdag vervroegd een einde aan de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten; door een late spin in bocht negentien vond zijn W15 de muur. De Engelsman was enigszins verrast door het gebrek aan performance op het Texaanse circuit, zeker na zijn knappe prestatie in de sprint shootout. Zondag mag hij vanaf de vierde startplek vertrekken.

“Ik weet niet zo goed wat er misging”, reageerde George Russell na de sessie. “Het was een geweldige ronde, totdat ik bij bocht twaalf kwam. Ik stond nota bene vier en een halve tiende voor, maar in die twaalfde bocht verloor ik veel tijd.” Volgens de Mercedes-coureur was zijn snelle ronde nog steeds goed geweest voor een goede tijd, ware het niet dat hij vlak voor de eindstreep van de baan ging.

“Ik was nog steeds sneller dan mijn vorige ronde”, legde hij uit. “Maar in die voorlaatste bocht draaide ik naar binnen en had ik opeens zoveel overstuur. Het verraste me – misschien pushte ik gewoon te hard, maar het resultaat is behoorlijk teleurstellend.” Russells moment eindigde in een flinke crash, waardoor de sessie niet veel later werd opgeschort. Lando Norris eindigde daardoor op pole position, vóór rivaal Max Verstappen.

‘Sweet spot’

“Door de schade aan de auto zullen de monteurs een lange nacht hebben”, verzuchtte Russell. “Het is eigenlijk een beetje verwarrend – Lewis (Hamilton, red.) en ik waren gisteren aan het vechten voor de snelste tijd en vandaag waren we helemaal nergens.” Hamilton werd in de eerste kwalificatiesessie al geëlimineerd en start zondag op P18.

“De auto voelde niet zo goed aan, maar het tempo zat er goed in”, zei Russell over zijn prestaties op vrijdag. “Vandaag was dat niet het geval. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Elke keer als we denken dat we een ‘sweet spot’ hebben gevonden, is de auto goed genoeg voor pole position. Maar daarbuiten zijn we helemaal nergens. Ik ben echt heel teleurgesteld – het team heeft zo hard gewerkt om deze upgrades te brengen”, besloot hij.

