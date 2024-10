Lewis Hamilton kende zaterdag een ‘nachtmerrie-kwalificatie’ op het Circuit of the Americas. Door een gebrek aan balans moest hij genoegen nemen met de negentiende tijd. De recordhouder op het Amerikaanse circuit overweegt een start vanuit de pitstraat, zodat de problemen met zijn W15 tijdig kunnen worden aangepakt. Voor de sprint kwalificeerde hij zich als zevende en eindigde uiteindelijk als zesde.

“‘HAM-BOT’ is weer terug”, schrijven fans op sociale media. Jarenlang werd het veld aangevoerd door deze rijderscombinatie, maar in Austin zijn ze juist achteraan te vinden. Bottas, in een Sauber die niet vooruit te branden is, en Hamilton, die zijn mislukte kwalificatie het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. De Engelsman reed zaterdag de negentiende tijd, en dankzij de gridstraf van Liam Lawson start hij vanaf P18.

“In de sprint hadden we vanaf de formatieronde al een soort defect aan de voorwielophanging, en dat bleef zo gedurende de hele sprintrace”, legde hij uit aan de media in Austin. “Dat maakte de balans erg onvoorspelbaar. We hebben een paar dingen veranderd, maar dat leek averechts te werken – de problemen van gisteren werden als het ware versterkt. De auto was een nachtmerrie in de kwalificatie”, verzuchtte Hamilton.

Starten vanuit de pitstraat?

Hamilton schuift één plekje naar voren dankzij de zogenaamde ‘back of the grid‘-penalty van Liam Lawson, maar overweegt ook om vanuit de pitstraat te vertrekken. De W15 heeft immers behoorlijk wat aanpassingen nodig om morgen kans te maken op een plek in de top tien. “Ik moet waarschijnlijk vanuit de pitstraat starten, anders wordt het helemaal niks”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Waar had zijn auto dan het meeste moeite mee op het Circuit of the Americas? “De balans is gewoon erg inconsistent”, antwoordde Hamilton. “Daarbij kunnen we nergens grip vinden.” Het is voor het eerst in twaalf seizoenen dat Hamilton er niet in slaagt om zich in Austin in de top vijf te kwalificeren. In het verleden startte hij drie keer vanaf pole position. Hij is nog steeds recordhouder op het Texaanse circuit, met in totaal zes overwinningen.

