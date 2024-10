Na afloop van de race in Monza is hij de wanhoop nabij. Max Verstappen bestempelt Red Bulls RB20 er begin september als een ‘onbestuurbaar monster’. Maar de lijdensweg lijkt voorbij, getuige de wederopstanding in Austin. Het monster is weer een vriend geworden. “Een raceauto kan nooit perfect zijn.”

Met een onsje geluk, Max Verstappen moet zijn laatste kwalificatieronde waarin hij sneller onderweg is dan Lando Norris door een late crash van George Russell afbreken, snelt zijn grote Britse titelrivaal en vriend naar pole position. Zonde, oordeelt de wereldkampioen. ”In het eerste rondje miste ik de bocht in bocht 19. Meestal krijg je dan een tweede kans. Nu dus niet”, zegt hij. “Jammer, maar dat kan gebeuren.”

Lees ook: Kwalificatie GP Verenigde Staten: Norris met geluk naar pole, Verstappen P2

Het is een smetje op een verder voor hem in alle opzichten aangename zaterdag bij de Grand Prix die hij de afgelopen drie jaar op zijn naam schreef. Met een soevereine sprintzege in de voormiddag en de wetenschap dat de RB20 ook in de kwalificatie weer competitief is, heeft de Amerikaanse trip al voor een zucht van verlichting gezorgd. “Het is lange tijd geleden dat we zo’n goede vrijdag en zaterdag hebben gehad. Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer wanneer de laatste keer was.”

Met enkele aanpassingen, onder meer aan de vloer, lijkt de RB20 weer tot leven zijn gewekt. Met name in snelle bochten, het Circuit of the Americas zit er vol mee, gaat de auto volgens Verstappen ‘heel goed’. “De balansproblemen waardoor we de bochten niet konden aanvallen zijn nu een stuk beter. Maar er zijn nog wel een paar dingen die ik beter wil. Het is in ieder geval allemaal een stuk positiever.”

Na Monza, waar Verstappen als zesde finishte, begreep het team waar de oorzaak van de terugval lag en hoe er richting gegeven kon worden voor het vinden van oplossingen. “Een raceauto kan nooit perfect zijn en een coureur ook niet, maar het gaat nu wel de goede kant op.” De pauze van vier weken na Singapore kwam daarom niet ongelegen, erkent Verstappen, voor een reset. Want dat is de aanpak volgens hem geweest. “Het geeft je wat meer tijd om te ontwikkelen. Want alles wat gepland was kon de prullenbak in.”

Verstappen was, zei hij donderdag, vooral benieuwd hoe de kennismaking met de ‘verbeterde versie’ van de RB20 in Austin zou zijn. Hij had er ‘geen emotie’ bij, zo verklapte hij, en zich er verder ook niet echt mee bemoeid. “De laatste weken en maanden heb ik wel dingen aangegeven wat mijn gevoel met de auto was.” Nu de kwaal net op tijd verholpen lijkt te zijn, begint Verstappen met meer vertrouwen aan de eindsprint, die moet eindigen met een vierde wereldtitel. Hij schat de kans daarop nog altijd fifty fifty, onderschat het gevaar van Lando Norris niet. “Ik geloof in mijzelf, wij moeten ons als team op onszelf focussen. Dit is een hele goede stap geweest, het geeft je meer kans te kunnen vechten. We staan op de eerste startrij, het potentieel is er. We zullen het in de race wel gaan zien.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten