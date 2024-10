Het gaat in aanloop naar de race in de Verenigde Staten veel over de tweestrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris, maar Carlos Sainz was ook snel onderweg toen de kwalificatie noodgedwongen tot een einde kwam. De Spanjaard eindigde als derde. “Maar ik zat drie tienden onder mijn snelste tijd.”

Sainz bewees met zijn goede optreden waarom Ferrari voorafgaand aan de kwalificatie werd gezien als team dat een gooi kon doen naar de pole position. Of hij daadwerkelijk de snelste van de sessie had kunnen zijn, zullen we nooit weten. “Maar”, stelt Sainz, “het geeft hoe dan ook vertrouwen voor de race.”

Lees ook: Kwalificatie GP Verenigde Staten: Norris met geluk naar pole, Verstappen P2

De Spanjaard is van mening dat Ferrari in de race zondag mee kan doen om de overwinning. “Dat begint al met de startplek: voor de sprintrace kwalificeerde ik me vrijdag op P5, nu op P3. We hebben vooruitgang geboekt en ik denk echt dat we tijdens de race kunnen strijden met de mannen vooraan.”

Hij doelde daarmee op Norris en Verstappen, die voor hem staan op de eerste rij. “Het belooft een mooie race te worden. Hopelijk kunnen we net zo veel mooie inhaalacties zien als tijdens de sprintrace.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!