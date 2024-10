Na een adembenemende slotfase nam Max Verstappen na de GP van de Verenigde Staten plaats op het podium. De derde plaats moest zondagavond echter uit zijn tenen komen, verzuchtte de drievoudig wereldkampioen van Red Bull meteen na afloop. “Het was een moeilijk race”, zei hij met veel gevoel voor understatement.

Verstappen vocht in de slotfase scherpe duels uit met zijn Britse titelrivaal Lando Norris. De McLaren-coureur haalde hem uiteindelijk in, maar deed dat in de ogen van de wedstrijdleiding ongereglementair, want buiten de baan. En dus kreeg Norris een tijdstraf die hem het podium kostte. Meteen na afloop wilde Verstappen er op de grid tegenover interviewer Jenson Button zijn vingers niet aan de kwestie branden. “Ik heb mijn mening over wat er gebeurde, maar ik laat het aan de stewards over.”

Duidelijk is echter dat hij tevreden mag zijn met de derde plaats en het feit dat hij in de WK-stand zijn voorsprong op Norris heeft vergroot. Verstappen won zaterdag al de sprintrace. Verstappen: “Ik had vandaag niet de snelheid om aan te vallen. Ik had veel last van onderstuur en worstelde met het aanremmen. Dat maakte het verdedigen uiteindelijk ook lastig. Het was een hard gevecht met Norris. Ik heb er alles aan gedaan. De derde plaats is voor mij een geweldig resultaat.”

