Charles Leclerc pakte in Austin de achtste zege uit zijn carrière. Toch werd de heldenrit van de Monegask op het Circuit of the Americas overschaduwd door het gevecht om de derde plaats. De strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris bereikte een hoogtepunt in Texas, en ook de buitenlandse media staan daarom volop stil bij het titanengevecht.

In Engeland zijn de kranten blij dat de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin dit keer ook op het circuit te zien was. The Guardian noemt het gevecht tussen de twee koplopers in het kampioenschap zelfs “een aangrijpend, dramatisch en controversieel wiel-aan-wielgevecht tussen de twee hoofdrolspelers”, waardoor de overwinning van Charles Leclerc werd overschaduwd.

Het gevecht tussen Verstappen en Norris eindigde dankzij een tijdstraf voor de McLaren-coureur in het voordeel van Verstappen. Volgens het Britse medium was dit een “ietwat onbevredigende afsluiting van wat een goed bevochten en eerlijk gevecht was geweest nadat Norris, die vanaf polepositie de leiding had verloren bij de start van de race, sterk was teruggekomen om de wedstrijd naar Verstappen te brengen. Het was een dappere poging, maar in het grotere geheel kwam Verstappen als winnaar uit de strijd om de titel.”

‘Hun strijd kannibaliseerde de geesten’

Ook in Frankrijk ziet de media hoe vooral het gevecht tussen Norris en Verstappen alle aandacht heeft gevraagd tijdens de race. “Camera’s liegen zelden. Als ze vergeten wie de leiding heeft in een Grand Prix en wie de achtervolgers zijn, komt dat omdat de emotie ergens anders ligt”, schrijft L’Équipe. “Dus zegevierden de Ferrari’s, geholpen door hun nieuwe flexibele voorvleugel. Op de melodie van een soloreis. Een felrode dubbel getekend in vriendelijke inkt. De strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris, beslecht door de FIA-jury, kannibaliseerde de geesten.”

‘Ferrari zorgde voor sciencefiction’

In de Italiaanse kranten voert de overwinning van ‘hun’ Ferrari wel de boventoon, en wordt de zege uitgebreid gevierd. “In Amerika zorgde Ferrari voor sciencefiction, met een fantastische een-twee-finish, dankzij de tweede plaats van Carlos Sainz”, begint Gazzetta dello Sport de lofzang voor de Scuderia. “Het resultaat (kwam, red.) dankzij het onberispelijk rijgedrag en de meesterlijk strategiemanagement door het team uit Maranello.”

Volgens de Italiaanse sportkrant werd de strijd eigenlijk al in de eerste bocht beslist. “Charles had zijn race gebouwd op een meesterlijke start, als de meesterlijke strateeg en het agressieve talent dat hij is”, aldus Gazzetta. “Bij het groene licht ging Norris goed van start, net als Verstappen, maar toen maakte hij een fatale fout: hij remde te vroeg en liet een groot gat voor Max, die zich niet liet verleiden en vastberaden bocht 1 inging.”

‘Ferrari’s een klasse apart’

Bij de zuiderburen werd ook vooral gelet op het gevecht tussen Norris en Verstappen, omdat de Ferrari’s op het Circuit of the Americas “een klasse apart” waren. “Toch veranderde het racebeeld al na de eerste bocht volledig. Norris liet zich in de luren leggen door Verstappen, die de binnenbocht nam, en ook de twee Ferrari’s kreeg de Brit over zich heen”, zo analyseert HLN de openingsfase van de race. “Leclerc stoomde zelfs meteen door naar de koppositie. Een plaats die hij niet meer zou afgeven gedurende de rest van de race.”

