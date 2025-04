Max Verstappen die de GP van Japan wint? Nee, dat zal wel niet als we de Nederlander zelf moeten geloven. En dat doen we. Maar toch: de pole position had hij óók niet verwacht, dus wie weet zijn de wonderen in Suzuka de wereld nog niet uit. “Maar het zal lastig worden”, aldus Verstappen. Wordt regen zijn redding, komt er een andere strategie of biedt McLarens luxeprobleem uitkomst? Tijd voor de preview: dit is waar je op moet letten.

1. Kansen van Verstappen

Wát een ontlading op de boordradio na zijn 41e pole. Een pole die de boeken in zal gaan als een van zijn meest verrassende. Ook voor hemzelf. “Ik was verbaasd”, gaf Verstappen na de kwalificatie toe.

De problemen met de auto zijn er namelijk nog volop. Dat belooft weinig goeds voor de race. “Ik denk dat het lastig wordt, tot nu toe zijn we in de races dit seizoen niet heel sterk geweest. Het gaat wel wat beter in de raceruns, maar de problemen zijn niet ineens op magische wijze opgelost.”

Een regendansje dan maar? De viervoudig en regerend wereldkampioen tempert de verwachtingen. “In de regen in Australië gingen we op de intermediates ook niet heel goed.”

2. Weer en banden

Bij het vallen van de Nederlandse zaterdagavond en de Japanse nacht (zeven uur tijdverschil) bedroeg de kans op regen tijdens de race 40 procent. Het wordt dus kiele-kiele of er of een bui valt op het circuit van Suzuka tijdens de op voorhand toch al spannende race. Tot het laatste moment zal het spannend worden wat de buienradar aangeeft.

Het zal effect hebben op de wedstrijd. De teams hebben namelijk al weinig input van de vaak onderbroken vrije trainingen dit weekend en regen betekent helemaal dat de kaarten opnieuw geschud worden. Mocht het nou droog blijven, dan heeft McLaren de beste papieren qua racepace. De vraag is dan alleen wat er met de strategie gaat gebeuren.

De eerste sector van het circuit kent namelijk een nieuwe asfaltlaag. Daardoor is er minder ‘graining’ en minder slijtage van het rubber, dus is volgens bandenleverancier Pirelli een éénstopper de beste tactiek. Vorig jaar was een tweestopper dat nog: onder andere winnaar Verstappen paste die in Japan toe, net als podiumklanten Sergio Pérez en Carlos Sainz.

Wellicht dat er in het middenveld een gokje gewaagd wordt door bijvoorbeeld Pierre Gasly (van het nog puntloze Alpine) of Fernando Alonso (van het worstelende Aston Martin). Zij zijn twee van de handvol coureurs met nog een nieuwe set zachte banden achter de hand. Wellicht goed voor een alternatieve strategie.

3. McLaren: luxeprobleem blijft

Lando Norris en Oscar Piastri ontlopen elkaar in de eerste drie raceweekenden niet of nauwelijks iets. Dan is die beter, dan weer die. De snelheid zit er bij beiden in, al waren ze verbijsterd toen ze zagen hoe Verstappen hen aftroefde in de strijd om pole. Met z’n tweeën moeten ze het nu opnemen tegen de Nederlander, wetende dat hun auto beter is en ze dus beide kansen hebben om te winnen. Maar wie gaat voor wie aan de kant? Waarschijnlijk willen ze dat beide niet en dus kan dat in Japan zondag wel eens de redding zijn voor Verstappen: twee teamgenoten die achter hem vechten om het recht van de sterkste binnen hun eigen team.

Als McLaren verstandig is, volgt er een duidelijk instructie: wie vóór ligt bij de eerste bocht, krijgt tot de pitstop de kans om Verstappen aan te vallen, de ander moet zijn plek dan maar even kennen. We zullen zien!

En verder…

…is een ronde op Suzuka 5807 meter lang

…telt de race 53 ronden

…zijn er 18 bochten op het circuit

…begint de race zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd

