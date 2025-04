Met misschien wel zijn beste kwalificatieprestatie ooit heeft Max Verstappen pole position veroverd voor de Grand Prix van Japan. De Nederlander zet in Q3 een ronderecord neer en troeft daarmee alle rivalen af op een wijze die hij zelf in de moeilijk bestuurbare RB21 ook niet verwachtte.

Hieronder de kwalificatie voor de GP van Japan in vogelvlucht:

Q1: Ongemak bij Hadjar, uitstapje Stroll

Opvallend zijn in Q1 de perikelen rond Isack Hadjar. De Racing Bulls-coureur blijkt letterlijk niet goed in de auto te zitten. Hij heeft pijn en kan zich niet concentreren, klinkt het op de boordradio. Toch overleeft hij Q1, net als teamgenoot Liam Lawson (voor het eerst dit seizoen). Lewis Hamilton probeert ondertussen op mediumbanden Q1 te doorstaan om zo een setje zacht te sparen. Leuk bedacht, maar geen prijs: de coureur van Ferrari is te langzaam. Op zacht redt hij het vege lijf alsnog. Verstappen gaat als nummer zes naar Q2. De viervoudig en regerend wereldkampioen is iets sneller dan Lawsons vervanger Yuki Tsunoda, maar twee tienden langzamer dan Oscar Piastri. Minder vergaat het Lance Stroll: hij moet als laatste starten, een fout met uitstapje tot gevolg doet hem de das om.

Afvallers Q1: Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Doohan, Stroll.

Q2: Weer bermbrand en rode vlag, Tsunoda achter Lawson

Het is weer zover: een bermbrand. Voor de vijfde (!) keer dit weekend vat het gras langs de baan vlam, een rode vlag is het gevolg. Op dat moment heeft Lando Norris al een hele snelle tijd neergezet, slechts een tiende boven het ronderecord van Sebastian Vettel uit 2019. Met nog ruim acht minuten op de klok, wordt de sessie hervat. Tsunoda ervaart hoe lastig de RB21 te besturen is: hij eindigt slechts als vijftiende, nota bene nog een plek achter Lawson en met een langzamere tijd dan in Q1. Pijnlijk voor Red Bull. Max Verstappen is een halve seconde sneller dan zijn Japanse teamgenoot en gaat keurig als derde door naar Q3.

Afvallers Q2: Gasly, Sainz, Alonso, Lawson, Tsunoda.

Q3: Verstappen pakt op sublieme wijze pole

Piastri deelt de eerste klap uit in Q3. Met 1.27,053 verbetert hij nipt Vettels ronderecord van zes jaar eerder. McLaren-teamgenoot Norris doet er een schepje bovenop: 1.26,995. Maar het is Verstappen die die als een duveltje uit een doosje die tijd nog weet te verbeteren: zo is een ongelooflijke pole position een feit in Japan. Het is een van zijn misschien wel beste kwalificatieprestaties ooit. Een eervolle vermelding is er voor de met ongemak rondrijdende Hadjar: hij plaatste zich ook verrassenderwijs voor Q3 en start zelfs als zevende.

De race in Suzuka begint zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd.

