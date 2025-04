Blij, maar zichtbaar verbaasd en vol ongeloof, zo reageerde Max Verstappen na afloop van de kwalificatie op de onverwachte pole position in Japan. “Dit is een hoogtepunt, geweldig. Op de limiet rijden, loont hier.”

Dat ‘hier’ is het circuit van Suzuka, een baan waarop Verstappen zich al jaren als een vis in het water voelt. En waar hij dus zelfs met een moeilijke bestuurbare RB21 de snelste blijkt te kunnen zijn. Het leverde een oerkreet op nadat hij hoorde dat hij de pole had veroverd. “Ik ben zelf ook verrast”, aldus Verstappen in de eerste reactie na afloop. “We hebben probeerden een zo goed mogelijke balans in de auto te vinden, dat was niet gemakkelijk. Ook niet in de kwalificatie. Maar het ging steeds beter en dan is het op het laatst een kwestie van vol gas.

Dat leidde tot P1 in Japan, iets dat perspectief biedt voor de race, het nieuwe asfalt ligt Verstappen blijkbaar ook. Toch rekent de viervoudig wereldkampioen zich niet rijk. “Een uitdaging wordt het zeker”, wijst hij op het achter zich houden van McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris. “Misschien valt er wat regen, wie weet. Ik zal mijn best doen”, aldus Verstappen, nog altijd uitgelaten en vol ongeloof tegelijk.

