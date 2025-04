De Formule 1-strijd barst morgen weer los op het legendarische Suzuka Circuit en de startopstelling belooft op voorhand al spektakel. Max Verstappen heeft op weergaloze wijze de snelste tijd gereden en start vanaf pole position, met het McLaren-duo direct op de tweede en derde plek. Kan de Red Bull-coureur de oranje bolides achter zich houden tijdens de Grand Prix van Japan?

McLaren verkeert het hele weekend al in topvorm in Japan. Het is eigenlijk een mirakel dat Verstappen hen wist af te troeven tijdens de kwalificatie. De kans is daarom groot dat Lando Norris en Oscar Piastri hem vroeg of laat zullen verschalken, simpelweg omdat zij over beter materiaal beschikken. Aan de andere kant mag je de Red Bull-coureur met startnummer 1 nooit uitvlakken, en al helemaal niet als de voorspelde regen ook nog eens een rol gaat spelen tijdens de race.

Charles Leclerc vertrekt vanaf P4, terwijl George Russell namens Mercedes de vijfde startplek heeft veroverd. Mercedes-nieuwkomer Andrea Kimi Antonelli, nog altijd een rookie in de koningsklasse, laat met P6 een sterke indruk achter. Lewis Hamilton (P8) zal teleurgesteld zijn met zijn plek buiten de top 5, net achter Racing Bulls-coureur Isack Hadjar, die met P7 zonder twijfel de verrassing van de dag is. Hadjar profiteerde, ondanks zijn benarde zitpositie waar hij meermaals over klaagde, optimaal van een sterk afgestelde auto en enkele foutjes bij de concurrentie.

Tsunoda vs Lawson

Williams heeft met Alexander Albon op P9 opnieuw een degelijke kwalificatie achter de rug. Teamgenoot Carlos Sainz (P15 na een gridstraf van drie posities) zal echter moeten vechten om punten, al is hij daar zeker toe in staat. Bij Haas is het Oliver Bearman die het beste presteerde met een zeer knappe tiende startplek. Teamgenoot Esteban Ocon komt er met P18 minder goed vanaf.

En dan moeten we het uiteraard nog hebben over Yuki Tsunoda. De Japanner debuteert dit weekend voor Red Bull in zijn thuisrace, maar zal teleurgesteld zijn met P14 op de startopstelling. Hij zat er het hele weekend goed bij, maar juist in de kwalificatie vielen de puzzelstukjes niet goed in elkaar. En uitgerekend Liam Lawson staat voor hem op de grid op P13. Geloof maar dat deze coureurs er alles aan zullen doen om voor de ander te finishen.

Kortom, we kunnen ons opmaken voor een mooie race in Japan! Let op, de Grand Prix start om 07.00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling GP Japan. Bron: @F1 op X

