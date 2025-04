Pech voor Carlos Sainz! De Spanjaard kende al geen beste start van het nieuwe seizoen met Williams, en ook tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan kwam hij niet verder dan Q2. Tot overmaat van ramp krijgt Sainz ook nog een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Lewis Hamilton. Daarmee zakt hij van de twaalfde startplek terug naar P15. Een schrale troost voor Red Bull-debutant Yuki Tsunoda, die één plaatsje opschuift.

Na de kwalificatie voor de GP van Japan werden Carlos Sainz en Lewis Hamilton op het matje geroepen door de FIA-stewards. Het leek erop dat Sainz in Q2 als laatste over de streep kwam, maar achter hem zette Hamilton nog eens aan voor een snel rondje. Doordat de Williams-coureur al op zijn gemak door de eerste bocht reed, moest Hamilton flink uitwijken om een harde crash te voorkomen. Niet verrassend moet Sainz het incident bekopen met een gridstraf.

“Hamilton moest uitwijken in de eerste bochten”, oordeelden de stewards. “Sainz verklaarde dat hij geen waarschuwing had gekregen van zijn team dat auto nummer 44 aan een snel rondje zou beginnen. Hij verklaarde dat hij verrast was door de snelheid van Hamilton, die hij op dat moment niet in zijn spiegels kon zien.” Door de gridstraf van drie plaatsen valt Carlos Sainz terug naar de vijftiende plaats. Het is de vierde keer – inclusief de sprintkwalificatie in Shanghai – dat Sainz wordt verslagen door teamgenoot Alexander Albon. Hamilton kwam in zijn Ferrari uiteindelijk niet verder dan P8.

