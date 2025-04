Max Verstappen klokte zaterdag de snelste tijd tijdens de kwalificatie voor de GP van Japan. Voor de eenenveertigste keer in zijn carrière veroverde de Nederlandse kampioen poleposition. In aanloop naar het zaterdagnummer was het nog maar de vraag of hij zich überhaupt in de top drie zou kwalificeren. Toch troefde hij met een spectaculair laatste rondje beide McLaren-coureurs af. Fernando Alonso neemt zijn pet af voor de ‘magische’ Verstappen.

Fernando Alonso, die als dertiende eindigde en in Q2 werd geëlimineerd, zag op de schermen in de paddock hoe Max Verstappen zich op het nippertje op poleposition kwalificeerde. De Spaanse vedette kon zijn lach niet onderdrukken bij het zien van een ontketende kampioen. “Ik zie je lachen, Fernando”, grapte Viaplay-reporter Chiel van Koldenhoven. “We zitten naar de kwalificatie van Max te kijken, zijn rondje voor poleposition.”

‘De auto verdient het eigenlijk niet’

“Dit kan alleen hij (Verstappen, red.)”, reageerde Alonso vol bewondering. “Dit kan echt alleen hij. Ik denk dat er op dit moment geen andere coureur is die een auto zó ver naar voren kan zetten – veel verder dan die auto eigenlijk verdient. Het was een magisch moment, voor iedereen die het heeft mogen zien.” Waar Verstappen zondag vanaf de eerste startplek vertrekt, berustte Alonso in de dertiende tijd. De tweevoudig wereldkampioen hoopt tijdens de Grand Prix weer te kunnen meestrijden om punten.

“Ik voel me nog niet heel zelfverzekerd in de auto”, zei hij later op serieuze toon. Na twee DNF’s in Melbourne en Shanghai doet Alonso eigenlijk nog niet mee in het wereldkampioenschap. “We zitten nog niet op het niveau waarop we de top tien kunnen halen”, lichtte hij toe. “Als we ooit Q3 willen halen, zullen we de auto veel meer moeten verbeteren. Uit alle analyses bleek al dat het moeilijk zou worden om überhaupt Q2 te halen. Hopelijk kunnen we morgen wel weer meestrijden om punten.” Tegelijkertijd realiseert Alonso zich dat de marges ontzettend klein zijn. “Een verbetering van 0,2 seconde zou ons hele leven op z’n kop zetten”, besloot hij hoopvol.

