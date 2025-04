Niet alleen polesitter Max Verstappen, ook Oliver Bearman zorgde voor een verrassing in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De coureur van Haas start zondag in de race als tiende. “Op basis van onze eigen voorspellingen dachten we Q3 niet eens te kunnen halen.”

Bearman analyseerde na de kwalificatie met een grote grijns zijn kwalificatiesessie. Voor het eerst dit seizoen is hij sneller dan zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon. De Fransman eindigde teleurstellend als achttiende. Hij kwam zodoende niet verder dan Q1. Ocon weet op de grid alleen Jack Doohan en Lance Stroll nog achter zich. Bearmans prestatie is er niet minder fraai om. En het rijgedrag van de Haas-bolide stemt hem hoe dan ook tot tevredenheid. “Deze prestatie is tegen alle verwachtingen in.”

Bearmans kwalificatie zorgt voor de beste startpositie van Haas in Suzuka sinds 2019. De jongeling is aangenaam verrast. “Dat was ik al in Q2, toen bleek dat ik na mijn laatste snelle ronde achtste stond. Ik zakte wel wat in de tijdenlijst, maar het was genoeg om in Q3 naar binnen te sluipen. Ongelooflijk mooi. Ik ben superblij, dat mag duidelijk zijn.”

