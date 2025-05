Heel even was er in Imola reden voor blijdschap bij Haas. Oliver Bearman kon tijdens de kwalificatie in Q2 komen. Maar algauw maakte die blijdschap plaats voor teleurstelling en verwarring, omdat de snelle rondetijd van de Brit werd geschrapt. Bearman zou te laat over de finishlijn zijn gekomen, na het vallen van de rode vlag. Haas tekende protest aan, en de jonge coureur schroomt zelf niet om zijn mening te geven over het besluit van de stewards.

Heel even leek het een goede kwalificatie te worden voor Oliver Bearman in Imola. De Brit reed een ronde van 1:16.077, goed genoeg om naar Q2 door te mogen. Maar toen de Haas-coureur weer terug in de garage was, werd zijn tijd geschrapt en viel hij terug naar plaats negentien. Volgens de stewards was Bearman 3,2 seconden na het vallen van de rode vlag pas over de finishlijn gereden. Verbazing alom bij de jonge coureur en zijn team, die meteen protest aantekende.

‘Oneerlijk’

“We krijgen de rode lichten op ons dashboard. Voor mij gebeurde dat pas nadat ik al over de lijn was”, vertelt Bearman achteraf aan de media. “Toen ik de onboard bekeek, was het duidelijk dat er geen rode vlag werd getoond toen ik over de lijn reed.” De rode vlag werd gezwaaid vanwege de crash van Franco Colapinto op het moment dat Bearman bijna bij de finishlijn was. De Argentijn ging de bandenstapel in na het uitkomen van de eerste bochtencombinatie.

Bearman schroomt zijn woorden niet en haalt hard uit naar de stewards. “Ik vind het totaal oneerlijk dat mijn tijd verwijderd is. Ik heb het gevoel dat als de stewards eenmaal een beslissing hebben genomen, zelfs als die duidelijk fout is, ze daar niet meer op terugkomen. En dat lijkt me een beetje hard.” Het protest van Haas leverde niks op, Bearman start de race gewoon vanaf de negentiende startplek. Het team eist in officiële verklaring nog verdere opheldering vanuit de FIA. Ook wil Haas een actieplan om herhaling te voorkomen.

