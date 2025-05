Na Yuki Tsunoda was het ook raak voor Franco Colapinto in Q1. De kersverse Alpine-coureur kwam, net als de Japanner, te ver over de kerbs en knalde met volle snelheid in de bandenstapel.

LEES OOK: VIDEO: Tsunoda komt met schrik vrij na megacrash in kwalificatie

Franco Colapinto kwam bij het uitkomen van de eerste bochtencombinatie te veel over de kerbs, verloor de controle en belandde in de bandenstapel aan de rechterkant van de baan. Van zijn Alpine is weinig over. Beide voorbanden hangen er nog maar net aan, de voorvleugel volledig ligt eraf. De Argentijn had al een rondetijd neergezet, goed voor P15, maar een plek in Q3 zit er niet meer in.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.