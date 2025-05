Een enorme klapper voor Yuki Tsunoda tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Zijn RB21 sloeg over de kop en kwam uiteindelijk weer op zijn wielen terecht, maar van de auto bleef weinig over. De rode vlag werd direct gezwaaid.

In bocht vijf kwam Yuki Tsunoda iets te veel over de kerbs. De Japanner verloor de controle over zijn auto en knalde op volle snelheid in de bandenstapel. De RB21 sloeg over de kop en kwam uiteindelijk weer op zijn wielen terecht. Van vier wielen was echter geen sprake meer: de rechterachterband lag er af en ook beide voorbanden hingen er nog maar net aan.

