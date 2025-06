George Russell en Max Verstappen delen de eerste startrij voor de Grand Prix van Canada. De timing is pikant te noemen na hun onderlinge clash in de afgelopen race. Gezien het Circuit Gilles Villeneuve bekend staat om zijn listige bochten en krappe inhaalmogelijkheden, kunnen we opnieuw vuurwerk verwachten tussen de twee rivalen.

Dat George Russell vanaf pole position vertrekt is zonder meer een knappe prestatie van de Mercedes-coureur. De Brit hield Verstappen nipt achter zich in de kwalificatie en lijkt eindelijk weer te kunnen vechten voor de zege. Max Verstappen is zeker niet ontevreden zijn met een plek op de eerste rij. De Red Bull-kampioen staat erom bekend messcherp te zijn bij de start, en met de lange run richting bocht 1 is een vroege aanval op Russell dan ook zeer realistisch te noemen. Dat belooft spektakel in de eerste ronde!

Achter het duo staan Oscar Piastri en Kimi Antonelli op de tweede rij. De leider in het kampioenschap zal stiekem hopen dat Russell en Verstappen een foutje maken waardoor hij de koppositie snel kan overnemen. Helemaal omdat zijn teamgenoot en concurrent om de wereldtitel start vanaf P7. Lewis Hamilton kende een degelijke kwalificatie en start als vijfde, al zal hij op meer gehoopt hebben op dit circuit waar hij zo vaak succesvol is geweest. Teamgenoot Charles Leclerc stelde teleur en start vanaf de achtste stek.

Chaos in de eerste bocht

Lando Norris start zoals gezegd vanaf de zevende positie en ziet naast hem Fernando Alonso. De Spanjaard excelleert op dit soort circuits en kan met zijn ervaring profiteren van een eventuele chaos vooraan. Want als er één ding vrijwel zeker is op Circuit Gilles Villeneuve, dan is het dat het hele veld zelden heelhuids door de eerste bochten komt. Verwacht daarom een nerveuze openingsfase waarin iedereen zijn plek wil claimen.

Tot slot nog Carlos Sainz en Yuki Tsunoida. De Spanjaard had een dramatische kwalificatie en start slechts als zestiende. Teamgenoot Alex Albon vertrekt vanaf de tiende positie, dus met de snelheid van de Williams zit het wel goed. Tsunoda kreeg een gridstraf van tien plekken aan zijn broek en start daarom helemaal achteraan. Beide coureurs hebben dus iets goed te maken en zullen op jacht gaan naar punten met een agressieve strategie.

De Grand Prix van Canada start om 20.00 uur Nederlandse tijd.

