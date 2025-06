George Russell pakt voor het tweede jaar op rij de polepositie voor de GP Canada. De Brit was tijdens de laatste seconden van Q3 al zijn rivalen te snel af, en pakte zo de zesde pole uit zijn carrière. De Mercedes was het hele weekend in Montréal al snel, vanwege de koelere weersomstandigheden, maar toch kwam de snelle ronde van de Brit onverwacht. Russell zegt verder vooral uit te kijken naar het eventuele gevecht met de naast hem startende Max Verstappen: ‘Ik kan me nog wel een paar strafpunten op mijn race-licentie permitteren’.

“Vandaag was geweldig, ook voor dit fantastische publiek”, bedankt George Russell na de sessie meteen de aanwezige fans. “Om eerlijk te zijn was dat laatste rondje waarschijnlijk het beste rondje uit mijn leven, want op mijn stuur zag ik de delta en elke bocht zag ik dat een tiende sneller ging. Toen ik de laatste bocht in ging en ik zag dat ik zes tienden sneller ging, dacht ik: ‘Deze ronde is machtig’. En toen was het pole. Het was onverwacht, maar ik was er zo blij mee.”

Gevecht met Verstappen

Russells polepositie voor de Grand Prix op zondag betekent dat hij de race naast Max Verstappen op P2 aanvangt. De twee coureurs kwamen elkaar in de slotfase van de GP Spanje nog op de baan tegen. “We zijn vrienden, dus dat komt goed”, stelt Russell interviewer Jacques Villeneuve gerust. “Ik kan me nog een paar strafpunten op mijn race-licentie permitteren”, zegt de Brit met een knipoog als hem naar het eventuele gevecht met Verstappen na de racestart wordt gevraagd. “Dus we zullen zien”.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.