Lando Norris was na afloop van de kwalificatie in Canada wederom opvallend kritisch op zichzelf. De McLaren-coureur noteerde slechts de zevende tijd in Q3, terwijl teamgenoot Oscar Piastri zich als derde kwalificeerde. “Niet ideaal”, vatte Norris zijn zaterdag samen bij Sky Sports F1.

De Brit maakte meerdere fouten in het slotgedeelte van de kwalificatie en raakte daarbij zelfs de muur. “Gewoon te veel fouten”, zei hij openhartig. “Ik had vertrouwen, de auto voelde vandaag goed aan, ik heb alleen te veel fouten gemaakt.”

Toch ziet Norris nog genoeg perspectief voor de race op zondag. De racesnelheid van McLaren was in de longruns op vrijdag competitief, al temperde hij de verwachtingen enigszins. “Het zag er goed uit, maar het was niet zo goed als Max. We hebben duidelijk geen voordeel op dit circuit vergeleken met normaal,” legt hij uit. “Het is veel meer een circuit waar je gewoon een goede wegligging nodig hebt, kerbs en hobbels kunt nemen en waar weinig grip is.”

Norris denkt dat het verschil in bandenkeuze aan het einde van de kwalificatie ook een rol speelde in zijn uiteindelijke positie. “Misschien was de medium band aan het einde iets sneller. Ik denk dat ons tempo goed genoeg is, maar ik lig weer een beetje te ver achter”, verzucht de Brit die wederom aan een inhaalrace moet beginnen.

