Sky Sports’ analist Karun Chandhok oordeelde een jaar geleden dat de kwalificatieronde van Max Verstappen in Suzuka ‘een van de beste ooit’ uit de geschiedenis van de Formule 1 is geweest. Die van twaalf maanden later is van dezelfde, hoge kwaliteit. “Als ik er dicht genoeg bij zit, weet ik dat ik altijd het verschil kan maken”, meent de viervoudig wereldkampioen.

Max Verstappen is een fenomeen. En – met afstand – de beste coureur van de huidige lichting in de moderne Formule 1. Ook met beduidend minder materiaal is hij vanwege zijn exceptionele talent een plaaggeest voor de concurrentie, dit jaar vooral de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri die volgens vriend en vijand (voorlopig) over de beste bolide van 2025 beschikken.

Maar dat alleen is niet voldoende in een man-tegen-man gevecht met Verstappen, zo bewijst hij andermaal en toch ook tot zijn eigen verrassing met een magisch rondje in Suzuka. “Vijfde of zesde”, zegt Verstappen als hem gevraagd wordt wat hij vooraf van de kwalificatie had verwacht. “Na de derde training hebben we iets meer snelheid kunnen vinden. De auto is nog steeds moeilijk, niet zoals ik wil. Dat weten we ook. Maar deze ronde was gewoon heel goed.”

Zoals zo vaak maskeert de klasse van Verstappen de gebreken aan Red Bulls auto. Dat was vorig jaar het geval, in de eerste drie races van 2025 opnieuw. “We staan nu eerste, maar de problemen zijn nog steeds niet opgelost”, verzekert hij. “Het hele seizoen is het al gewoon lastig een normale, constante balans te vinden. Daar zoeken we natuurlijk wel naar, maar ook in de kwalificatie was dat niet het geval. Als je naar de onboard van mij kijkt, zie je dat het er nog steeds niet goed uitziet.” Lacht: “Maar het was in ieder geval goed genoeg voor pole.”

Die komt op een zonnig zaterdagmiddag in Japan volledig voor rekening van hem, al voegt Verstappen er direct aan toe dat het ‘ook aan anderen ligt of je het verschil kunt maken’. Bijvoorbeeld door fouten van collega’s. “Die maken meer fouten, daar ben ik niet verbaasd over. Als ik er dicht genoeg bij zit, weet ik dat ik altijd het verschil kan maken. Op dit moment vind ik niet dat we er dicht genoeg bij zitten, maar vandaag kwam het wel even goed uit.”

Verstappen hoopt, verwacht en eist ook min of meer dat het team nu stappen gaat zetten om het rijdgedrag van Red Bulls RB21 permanent te verbeteren. Of dat lukt, weet hij niet. “Zoals ik al zei: het probleem zit in de auto, niet in de coureur”, zo doelt hij op zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda, die Q2 niet overleefde. “Uiteindelijk beslist het team wie ze in de auto zetten. Maakt ook niet, vind ik prima. Maar de focus moet wel op het probleem liggen: en dat is de auto.”

“Ik ben”, vervolgt hij, “heel duidelijk geweest naar het team wat ik wil en hoe de auto moet zijn. In 2022 en 2023 was -ie wel iets beter bestuurbaar… Daarna zijn we toch een beetje de weg kwijtgeraakt. En het is, denk ik, niet aan de coureurs de auto te gaan afstellen. Anders hadden we er wel voor gestudeerd. Iedereen probeert er het beste van te maken, daar ligt het niet aan”, beseft hij. “Het is afwachten waar de engineers mee komen, het is nu aan hen. Of ik er vertrouwen in heb, maakt niet uit. Die stappen moeten nu komen, daar draait het om.”

