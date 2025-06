Alle ogen zijn vanmiddag gericht op de McLarens, maar Max Verstappen ligt op de loer. Wordt het een dominante zege voor het oranje duo, of kan de Nederlander opnieuw geschiedenis schrijven op Spaanse bodem?

Een geheel oranje gekleurde eerste startrij. Het moet gek lopen wil niet een van de McLarens straks de Spaanse Grand Prix winnen. Tenzij de geschiedenis zich herhaalt zoals in 2016, toen de beide Mercedessen elkaar in de eerste ronde uitschakelden. Een piepjonge Max Verstappen profiteerde destijds optimaal en schreef Formule 1-geschiedenis met zijn allereerste overwinning. Zou hij vandaag opnieuw kunnen toeslaan vanaf P3? Zelf geeft hij toe: “De McLarens zijn moeilijk te verslaan.”

Daarachter belooft het een fel gevecht te worden tussen de Mercedessen en Ferrari’s. George Russell, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli en Charles Leclerc zitten op elkaars lip en zullen elkaar weinig ruimte geven op het circuit van Barcelona. Een incidentje ligt altijd op de loer.

Uitblinker

Verder naar achteren op de grid valt opnieuw de naam van Isack Hadjar op. De Franse rookie blijft indruk maken en start knap als negende. Een nieuwe puntenfinish voor Racing Bulls ligt in het verschiet. Naast hem: Fernando Alonso, die er alles aan zal doen om in eigen land eindelijk zijn eerste punten van het seizoen te scoren. Lukt het de veteraan om de ban te breken? Het zou een mooie opsteker zijn voor Aston Martin gezien Lance Stroll vandaag niet aan de start verschijnt vanwege een blessure.

Doe mee met de prijsvraag: Hoeveel punten scoort Alonso vandaag in Spanje?

Aan het andere uiterste van het veld vinden we Yuki Tsunoda terug. De Japanner start als laatste en lijkt steeds meer moeite te hebben om zich te meten aan de coureurs om hem heen. Er gaan al geruchten dat Red Bull hem wil vervangen door Hadjar, maar of dat voor de jonge Fransman nu al zo’n goed idee is…?

De lichten doven vanmiddag om 15.00 uur. Dan weten we of McLaren het waarmaakt, of dat Verstappen opnieuw voor een Spaans wonder kan zorgen.

