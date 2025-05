Meteen na de kwalificatiesessie in Barcelona op Circuit de Catalunya toonde Max Verstappen zich zaterdagmiddag tevreden met zijn derde tijd, achter het oppermachtige McLaren. “Meer zat er niet in. Dit was het maximaal haalbare”, constateerde de viervoudig wereldkampioen met realiteitszin. “We hebben alles uit de auto geperst.”

Op het Spaanse asfalt verzekerde Oscar Piastri zich namens McLaren overtuigend van pole position, vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris. Verstappen was ‘best of the rest’.

Na een volgens eigen zeggen redelijke trainingsdag op vrijdag was het voor Max Verstappen en zijn team van Red Bull een kwestie van kleine aanpassingen doorvoeren om de balans van de auto verder te verbeteren met het oog op de kwalificatie. “Helaas was het niet genoeg voor pole, maar ik denk dat dit de plek is waar we thuishoren”, aldus Verstappen, die zich voor de race weinig illusies lijkt te maken. “Ik ga morgen mijn best doen, maar ze (de McLarens, red.) zullen moeilijk te verslaan zijn.”

