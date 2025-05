WK-leider Oscar Piastri heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verworven voor de Grand Prix van Spanje. Op Circuit de Catalunya bij Barcelona troeft de Australiër van McLaren zijn teamgenoot Lando Norris nipt af. Achter de oppermachtige McLarens noteert viervoudig wereldkampioen Max Verstappen de derde tijd. Hij start zondag dus vanaf de tweede startrij.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van Spanje in vogelvlucht.

Q1: Yuki Tsunoda grote verliezer

Het is zonnig en warm (29 graden Celsius) als om vier uur het eerste deel van de kwalificatiesessie begint. Aanvankelijk blijft het rustig op de baan, maar wanneer de grote kanonnen naar buiten komen, nestelt meteen McLaren-coureur Lando Norris zich aan kop van de tijdenlijst met 1.12,799. Even later wordt de winnaar van de GP van Monaco afgelost door zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri (1.12,551). Oftewel, de verhouding zijn meteen duidelijk, ondanks de aangescherpte regelgeving rond de flexi-wings. Max Verstappen weet zich met zijn eerste snelle run op het Spaanse asfalt tussen beide McLarens te wurmen (1.12,798). Daarmee zit zijn optreden in Q1 erop, zijn tijd volstaat.

In de slotfase van het eerste deel van de kwalificatie staat Colapinto stil in de pitlane vanwege een technisch mankement. De rijders erachter kiezen eieren voor hun geld en rijden er voorbij om toch nog een snelle run neer te kunnen zetten. De grootste verliezer is Red Bull-coureur Yuki Tsunoda, die ruim twee tienden tekort komt voor een plekje in Q2. Colapinto moet zijn Alpine-bolide langs de kant parkeren vanwege een defecte koppeling.

Afvallers: Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Franco Colapinto en Yuki Tsunoda.

Q2: Hadjar troeft teamgenoot Lawson weer af

Max Verstappen begint goed aan Q2 en noteert in zijn eerste vliegende ronde (1.12,358), maar Piastri en Norris duiken in hun eerste poging meteen stevig onder Verstappens tijd, met respectievelijk 1.11,998 en 1.12,056.

Terwijl de lucht boven het circuit in Montmeló bij Barcelona betrekt, laat Verstappen een tweede snelle ronde aan zich voorbij gaan, evenals de McLarens. In de hevige strijd om een plek in Q3 komt Isack Hadjar weer goed uit de verf met de zesde tijd. De Frans-Algerijnse rookie van Racing Bulls plaatst zich wel, zijn dolende teamgenoot Liam Lawson delft andermaal het onderspit (dertiende). Ook Alexander Albon sneuvelt.

Afvallers: Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Lance Stroll en Oliver Bearman.

Q3: Geen kruit gewassen tegen McLaren

Voor de laatste twaalf minuten van de kwalificatie duikt Max Verstappen op verse soft-banden meteen de baan op. Piastri zet als eerste een snelle tijd op de klok (1.11,836), maar hij wordt niet veel later afgetroefd door Norris (1.11,819). Achter de twee McLarens komen George Russell, Charles en Max Verstappen tot respectievelijk de derde, vierde en vijfde tijd. Het gat tussen Verstappen en Norris is riant en bedraagt ruim een halve seconde.

Terwijl Fernando Alonso tot vreugde van het Spaanse publiek voor een klein stuntje zorgt en in zijn Aston Martin zelfs een klein ererondje rijdt (hij duikt onder de tijd van Verstappen) gaat de Nederlander in de slotfase voor de herkansing. Op het asfalt waar hij in 2016 zijn allereerste F1-zege behaalde verbetert hij zicht wel, tot 1.11,848. Het is uiteindelijk goed voor de derde tijd.

McLaren toont zich andermaal oppermachtig. Oscar Piastri verzekert zich van pole in 1.11,546 en troeft daarmee Norris af (1.11,755). De conclusie na de kwalificatiesessie is helder: tegen de snelheid van McLaren is nog altijd geen kruit gewassen.

Top-10: Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Antonelii, Leclerc, Gaslu, Hadjar, Alonso.

De race begint zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie GP Spanje 2025

