Terwijl Max Verstappen zich voorbereidde op de aankomende GP van Spanje, had vader Jos zijn handen vol aan de Zweedse etappe van het European Rally Championship. De Nederlander werd vrijdag flink uitgedaagd door de verschillende gravelparcours. Helaas ging het aan het eind van de dag mis – hij en bijrijder Renaud Jamoul vlogen over de kop. Het duo kwam ongedeerd uit de crash, maar hun Skoda Fabia RS Rally2-auto delfde het onderspit.

“Het zijn snelle proeven op gravel”, reageerde Jos Verstappen na de eerste onderdelen op donderdag tegenover Verstappen.com. “Het ziet er geweldig uit, maar de stages zijn ook veeleisend, je hebt veel vertrouwen nodig. Er is minder grip dan we hadden verwacht, maar het is erg mooi en leerzaam om hier te rijden.” Op de vrijdag in Zweden volgden nog eens acht proeven over vier verschillende stages. Mede dankzij lichte regen zou het een uitdagende dag worden.

Flinke crash

“Het is erg moeilijk”, concludeerde Jos Verstappen na de eerste sessies. “Ik denk dat we ook de verkeerde bandenkeuze hebben gemaakt, want de auto glijdt veel. Het is lastig om het juiste ritme te vinden.” Het duo verbeterde zich tijdens de tweede omloop, al bleken de daaropvolgende proeven opnieuw een uitdaging. “Het blijft lastig,” aldus de voormalig Formule 1-coureur. “Er zijn nog geen racelijnen en er ligt veel los grind.” Na de tweede keer was hij niet veel enthousiaster: “Voor m’n gevoel hebben we te weinig tractie. Het voelt niet zoals ik zou willen. Het was nog steeds erg glad.”

Vanaf de achttiende plek in het algemeen klassement begonnen Jos Verstappen en Renaud Jamoul aan de slotstage van de vrijdag. Halverwege de tweede proef ging het echter mis – de achterwielen van de Skoda Fabia RS Rally2 belandden naast het parcours, waardoor de hele auto over de kop sloeg. Beide inzittenden konden ongedeerd uitstappen, al kwam hun bolide er minder goed vanaf. Ondanks de schade hopen ze hun weekend op zaterdag weer te vervolgen.

Jos Verstappen en Renaud Jamoul trotseren de Zweedse etappe van het European Rally Championship (Red Bull Content Pool)

