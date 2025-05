Christian Horner blikt tevreden terug op de eerste sessie van het Grand Prix-weekend in Spanje. Max Verstappen kon de McLarens prima bijhouden tijdens de eerste vrije trainingen, en begint zo goed aan het raceweekend. De Red Bull-teambaas zegt verder dat het toe nu toe een moeilijk jaar is geweest voor de Oostenrijkers, maar is ook positief: ‘We zitten er nog bij in het coureurskampioenschap’.

“Als we naar Spanje kijken, de laatste race van de triple header, zullen we hopelijk een beter resultaat zien en iets dat dichter in de buurt komt van wat we in Imola hadden”, met deze insteek begon Verstappen aan het raceweekend in Barcelona. De Nederlander pakte meteen tijdens de eerste vrije training de tweede snelste tijd, en reed de derde snelste tijd, tussen de twee McLarens in, tijdens VT2.

Ook teambaas Christian Horner is blij met het verloop van de vrijdag in Barcelona, al durft hij nog niet te voorspellen dat het Grand Prix-weekend een herhaling van die in Imola gaat worden. “Het is nog te vroeg om dat te zeggen”, vertelt Horner tegen F1TV na VT1. “Zoals je je misschien nog herinnert, was het op Imola op de vrijdag ook geen goede dag voor ons. We hadden een goede eerste sessie (in Barcelona, red.), en hadden maar slechts een paar fouten waarmee we aan de slag moeten. Het team van ingenieurs is daar hard mee bezig. Er is nog een lange weg te gaan.”

Tsunoda

Red Bulls tweede coureur, Yuki Tsunoda, kon met een negende tijd tijdens VT1 en een dertiende tijd tijdens de daarop volgende sessie niet helemaal meekomen met zijn teamgenoot. Toch blijft Horner vertrouwen houden in de Japanner. “Yuki brengt een goede energie in het team, hij is gezellig, hij werkt hard en hij is snel”, vervolgt Horner. “Hij weet ook wel ongeveer wat er met de auto gebeurt tijdens een race, en wij proberen hem een afstelling te geven van waaruit hij vertrouwen kan putten. Hij is al een paar keer in Q3 terechtgekomen en heeft punten gescoord. We willen alleen dat hij dat vaker gaat doen. We zien echt flarden van potentie in hem, en geloven dat er meer inzit.”

McLaren

De strubbelingen van de tweede coureurs van Red Bull, gecombineerd met de wispelturige RB21 zelf, heeft er mede voor gezorgd dat McLaren een behoorlijke voorsprong heeft kunnen opbouwen op Red Bull in het constructeurskampioenschap. “Het is een moeilijk jaar tot dusver, maar we zitten er nog bij”, blijft Horner echter het vertrouwen houden. “We hebben al twee races gewonnen, en we staan slechts vijfentwintig punten achter in het coureurskampioenschap. Er kan nog van alles gebeuren. Er staan nog heel veel races op de kalender. We weten dat we betere prestaties uit de auto moeten halen, als we tegen McLaren willen vechten.”

