McLaren heeft zich bij de openingsdag van de Spaanse Grand Prix nadrukkelijk gemeld als topfavoriet. Nadat Lando Norris in de eerste training als snelste is rondgegaan, is de in de late namiddag de beurt aan collega en kampioenschapsleider Oscar Piastri. Max Verstappen en Norris apen elkaar na en noteren exact dezelfde tijd, wel op ruime achterstand van Piastri.

Lando Norris zette in de eerste sessie van de GP Spanje de toon, dook als enige coureur onder de 1.14. Hoeveel sneller de baan is geworden en hoeveel meer grip er is, blijkt in de openingsminuten van de tweede training. Norris verbetert direct zijn tijd van VT1, ook nog op een minder snelle (medium) band. Heel lang voert de Brit de ranglijst overigens niet aan. George Russell snoept er in zijn Mercedes snel flink wat tijd vanaf, Lewis Hamilton daarentegen is zeer ontevreden. Hij klaagt dat Ferrari’s SF-25 ‘onbestuurbaar’ is.

Het zijn allemaal inleidende beschietingen in de zoektocht van teams en coureurs naar de ideale afstelling. Voor Red Bull staat er volgens teambaas Christian Horner in Barcelona het nodige op het spel. Het constructeurskampioenschap is op een derde van het seizoen geen gespreksthema meer, daarvoor is de achterstand op McLaren nu al te groot. De titel bij de coureurs daarentegen nog wel. Max Verstappen kijkt tegen een achterstand van 25 punten aan op McLarens WK-klassementsleider Oscar Piastri en 22 op diens teamgenoot Norris.

“We weten dat McLaren dit jaar sterk was in warme omstandigheden, maar we hebben vertrouwen geput uit de race in Imola”, aldus Horner. “Op dat circuit waren we erg sterk. Ik hoop, ook door de strengere controle op de flexibele vleugels, dat we McLaren hier kunnen uitdagen. We moeten in ieder geval op een van de twee McLaren-coureurs punten gaan pakken.”

Dat zal nog een helse klus worden, verwacht Verstappen. In de eerste de beste kwalificatiesimulatie halverwege de training, toont Piastri hoe potent McLarens MCL39 ook in Barcelona is. Hij klokt een tijd (1.12,760) waar niemand aan kan tippen. Russell blijft binnen drie tiende van de Australiër, Verstappen en Norris (die exact dezelfde tijd noteren) niet. Ondanks de strengere controles die de internationale autosportfederatie (FIA) vanaf de Spaanse GP gaat invoeren op de flexi-wings lijken de verhoudingen (voorlopig?) onveranderd.

