Max Verstappen kijkt na de ‘niet de meest opwindende race’ van Monaco uit naar het raceweekend in Spanje. De Nederlander voorspelt dat de prestaties van de RB21 op de Grand Prix in Barcelona dichter bij die tijdens zijn zegetocht in Imola zullen liggen. Voor Verstappen is het Circuit de Barcelona-Catalunya natuurlijk ook persoonlijk een speciale plek. Inmiddels negen jaar geleden behaalde de Nederlander er zijn allereerste Formule 1-overwinning.

Met een vierde plek voor Max Verstappen en een zeventiende plaats voor Yuki Tsunoda in Monaco vertrekt Red Bull richting Spanje. De Oostenrijkse renstal verloor achteraf de race al op de zaterdag. Verstappen kon toen niet hoger kwalificeren dan een vierde startplek. Tijdens de race was inhalen haast onmogelijk, waardoor de Nederlander ook uiteindelijk weer als vierde over de finishlijn reed.

“Monaco was niet de meest opwindende race voor ons. We hebben alles goed gedaan, maar uiteindelijk konden we niet veel meer doen in de race na het kwalificatieresultaat”, blikt Verstappen nog één keertje terug in de voorbeschouwing. De wereldkampioen hoopt dat het Circuit de Barcelona-Catalunya daar verandering in brengt. “Als we naar Spanje kijken, de laatste race van de triple header, zullen we hopelijk een betere prestatie zien en iets dat dichter in de buurt komt van wat we in Imola hadden.”

Verstappen heeft er in ieder geval alvast vertrouwen in dat een prestatie zoals in het Italiaanse Emilia-Romagna er in Barcelona ook inzit. “Ik denk dat we comfortabeler moeten zijn met de auto en daardoor competitiever”, vervolgt de coureur. “Het circuit heeft veel geschiedenis, lange bochten en snelle bochten en is altijd een goed circuit om op te rijden. Spanje is de plek waar ik mijn eerste Formule 1-race won, dus ik heb er veel speciale herinneringen aan. Hopelijk kunnen we deze week zo goed mogelijk presteren.” De Nederlander won in 2016, negen jaar geleden inmiddels, zijn eerste race op de baan in Barcelona, en werd zo de jongste racewinnaar in de geschiedenis van de koningsklasse.

‘Circuit dat coureurs goed kennen’

Ook teamgenoot Tsunoda kijkt uit naar de race in Spanje, met name het lekkere Spaanse eten. “Dit is een circuit dat alle coureurs goed kennen. We hebben hier al veel testrondjes gereden. Met de veranderingen aan het reglement kan het dit weekend interessant worden”, verwijst de Japanner naar de aankomende strengere controles van de FIA. “We hopen competitiever te zijn op dit type circuit, met de mix van bochten en het lange rechte stuk. Hopelijk kunnen we als team alles op alles zetten en de triple header positief afsluiten.”

