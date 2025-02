De FIA wil het gebruik van zogenaamde ‘flexi-wings’ aan banden leggen. In het afgelopen seizoen was er veel te doen over de flexibele voor- en achtervleugels van onder andere McLaren. Doordat bepaalde onderdelen onder aerodynamische druk doorbogen, ontstond er een soort mini-DRS. Naar verluidt is Red Bull ‘gefrustreerd’ dat de FIA nu pas ingrijpt. Het team zou immers al veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van dergelijke onderdelen.

Begin februari verklaarde de FIA dat flexi-wings in 2025 definitief worden uitgebannen. In de nieuwe reglementen worden al strengere eisen gesteld aan de beweeglijkheid van de achtervleugel. Tijdens het raceweekend in Spanje (30 mei tot en met 1 juni) zullen extra tests worden uitgevoerd om ook de flexibiliteit van de voorvleugel te beperken. The Race meldt dat vleugels voortaan slechts tien millimeter mogen doorbuigen.

‘Red Bull gefrustreerd’

“Na verdere analyse van het seizoen 2024 zijn we vastbesloten ervoor te zorgen dat de flexibiliteit van de carrosserie niet langer een twistpunt is in 2025”, liet de FIA weten. “Door deze gefaseerde aanpak kunnen teams zich aanpassen zonder bestaande onderdelen onnodig weg te gooien.” Toch zou Red Bull niet tevreden zijn met deze regelgeving. Het gerenommeerde Italiaanse platform Autoracer.it meldt dat het team van Max Verstappen al veel tijd en geld heeft geïnvesteerd in een eigen versie van de flexi-wings.

“In Milton Keynes ging men ervan uit dat de FIA geen extra restricties zou opleggen”, aldus de Italianen. “Het team heeft daarom flink geïnvesteerd in flexibele onderdelen voor de RB21. Maar tot haar grote frustratie ontdekte Red Bull dat de FIA de eerder gevraagde aanpassingen in de reglementen toch heeft doorgevoerd.” Beweeglijke onderdelen op de voor- en achtervleugel kunnen significante aerodynamische voordelen opleveren. Zo onthulden onboards van de McLaren MCL38 tijdens de GP van Azerbeidzjan dat de achtervleugel zo ver doorboog, dat er feitelijk een soort DRS-flap openging.

