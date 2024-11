Waarom heeft Ferrari later in het seizoen pas besloten om ook met de zogenoemde flexi-wings te gaan rijden? De Scuderia introduceerde de vleugels alsnog tijdens de Grand Prix van Singapore, en sindsdien heeft het team twee keer, in de Verenigde Staten en Mexico, gewonnen. Volgens Frédéric Vasseur verloor zijn team kostbare ontwikkelingstijd eerder in het seizoen, omdat hij ervan overtuigd was dat de voorvleugels illegaal zouden zijn.

Eerder in het seizoen was er veel te doen om de flexibele voorvleugels van McLaren en Mercedes. Vooral McLaren lag onder een vergrootglas, en volgens Red Bull had de rivaal meer speling dan was toegestaan. De Oostenrijkse renstal probeerde naar verluidt het probleem nog aan te kaarten bij de FIA, maar zonder succes. Ook Ferrari dacht dat de FIA de flexibele vleugels illegaal zou bevinden, en verloor daardoor kostbare ontwikkelingstijd.

“Er was frustratie, omdat we op een gegeven moment wachtten op de beslissing van de FIA toen ze de camera’s (tijdens de GP België, red.) installeerden”, vertelt Frédéric Vasseur, tegenover Motorsport.com. “We waren ervan overtuigd dat het een no go zou worden. En het werd toen een go! Dus waarschijnlijk hebben we één of twee maanden verloren.”

Kostenplafond

Ferrari’s beslissing om niet verder te werken aan het voorvleugelontwerp werd ook beïnvloed door het budgetplafond. De kostenbeperking betekende dat de renstal het zich niet kon veroorloven om aan de voorvleugels te werken als het risico bestond dat het nooit in gebruik zou worden genomen.

“Het is moeilijk, want met het kostenplafond moet je keuzes maken”, vervolgt Vasseur. “Het betekent dat als je ervan overtuigd bent dat het niet zal worden toegestaan, en je moet iets gaan ontwikkelen, het je tijd in de windtunnel kost. Maar het was onze beslissing.”

