Red Bull plaatst zijn vraagtekens bij de voorvleugels van rivalen Ferrari en McLaren. Volgens de Oostenrijkers hebben beide teams behoorlijk wat speling in hun materiaal. Een voorvleugel mag echter maar beperkt kunnen buigen, anders levert dit een te groot voordeel op. Red Bull zou nu overwegen om zelf ook ‘flexi-wings’ te introduceren en zo dezelfde voordelen te genieten.

Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt dat de voorvleugels van McLaren en Ferrari voor de nodige argwaan zorgen. Vooral Red Bull, die in deze teams de grootste uitdagers voor het kampioenschap ziet, twijfelt aan de legaliteit van het materiaal. Volgens AMuS heeft Red Bull geprobeerd het probleem aan te kaarten bij de FIA, maar zonder succes.

Inmiddels zouden ze in Milton Keynes denken aan een eigen flexibele voorvleugel. De Duitsers berichten dat Red Bull geen andere optie ziet dan hun rivalen te kopiëren. “Als de FIA dit blijft tolereren, dan gaan wij gewoon dezelfde kant op met onze voorvleugel”, aldus een woordvoerder van het team.

De flexibele voorvleugel is geen nieuwe uitvinding – de laatste paar jaar was er al veel te doen om buigbare onderdelen. In de jacht naar betere prestaties zochten meerdere teams de grenzen op wat betreft de speling van de voorvleugel. De zogeheten ‘flexi-wings’ werden daardoor een bekend probleem voor de FIA. Tijdens de GP van Singapore van 2023 bedacht de organisatie een aantal nieuwe tests om het gebruik van flexibele voorvleugels te beperken.

