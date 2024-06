Carlos Sainz weet dat hij maar met zijn vingers hoeft te knippen of hij heeft een nieuw contract ondertekend. De Spanjaard zit nog zonder stoeltje voor 2025, maar volgens hem liggen de teams aan zijn voeten. Sainz heeft het over ‘meerdere opties’ die allemaal bereid zijn hem vandaag nog een deal aan te bieden. Zelf wacht hij op het juiste moment – alles dient op zijn voorwaarden te gebeuren.

LEES OOK: Volgens Sainz geen silly season: ‘Komen maar twee nieuwe coureurs bij’

Sinds Lewis Hamilton in februari aankondigde dat hij de overstap maakt naar Ferrari, is het wachten op nieuws van Carlos Sainz. De coureur werd geslachtofferd ten behoeve van de zevenvoudig wereldkampioen. De rijderscarrousel draait inmiddels op volle toeren, maar in het kamp van Sainz blijft het stil. De 29-jarige coureur was onlangs te gast bij de Spaanse avondshow El Hormiguero, waar hij een boekje opendeed over zijn aankomende transfer.

‘Genoeg opties’

“Ik heb genoeg opties voor me liggen”, zei Carlos Sainz opnieuw. “Het liefst maak ik binnenkort een beslissing, want ik wil me nu kunnen concentreren op de rest van het seizoen met Ferrari.” Zijn laatste seizoen met de scuderia was vooralsnog belangrijker voor Sainz dan een nieuw contract. “Ik heb een auto die me al meerdere podiums en zelfs een overwinning heeft bezorgd. Daar wil ik me op focussen.”

Sainz kan melden dat er meerdere teams bereid zijn met hem in zee te gaan. “Alle teams die nog geen complete line-up hebben voor 2025 willen me hebben”, zei hij zelfverzekerd. “Ze hebben me allemaal een aanbod gedaan – ik zou morgen een nieuw contract kunnen ondertekenen. Maar ik doe rustig aan.”

In de paddock houdt men hardnekkig vol dat Sainz slechts de keuze moet maken tussen Williams en Sauber. Alle andere teams zijn een reeds gepasseerd station. Mercedes, het laatste topteam dat nog een stoeltje te vergeven heeft, gaf onlangs toe dat het niet met de smooth operator gaat samenwerken.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).