Carlos Sainz, een van belangrijkste spelers op de huidige transfermarkt, verwacht maar weinig van het silly season van 2024. De Spanjaard ziet maar weinig teams nieuw talent aannemen, waardoor een grote stoelendans uitblijft. Dat is geen nieuwe ontwikkeling – Sainz denkt dat het alleen maar moeilijker wordt voor jonge coureurs om een plekje op te eisen in de koningsklasse.

LEES OOK: Leclerc benoemd tot Olympisch fakkeldrager in aanloop naar de Spelen van Parijs

Carlos Sainz schoof deze week aan in de Spaanstalige Nude Project podcast. Daar besprak hij zijn rol in de Formule 1 en de toekomst van de sport. Hij beschrijft onder andere hoe lastig het is voor aanstormend talent om potten te breken bij de grote teams. In een seizoen waarin de grid ongewijzigd is gebleven ten opzichte van het jaar ervoor, voorspelt Sainz wederom geen silly season voor de Formule 1.

De Ferrari-coureur verwacht dat er in 2025 hooguit twee nieuwe coureurs bij zullen komen. Dat biedt weinig kansen voor alle jonge coureurs die staan te popelen om te debuteren. Sainz wil een lans breken voor de volgende generatie, die wel degelijk een silly season nodig hebben om in de Formule 1 terecht te komen.

‘Volgend jaar twee nieuwe gezichten’

“Er rijden nu twintig coureurs in de Formule 1”, legde Sainz uit. “Volgend jaar komen daar twee nieuwe gezichten bij. Dat betekent dat achttien gasten gewoon op hun plek blijven zitten. Kun je nagaan hoe klein de kans is dat jij één van die negentien- of twintigjarige jongens bent die wel mag doorschuiven naar de koningsklasse.”

Wie die twee nieuwe coureurs zullen zijn, kunnen we alleen maar naar gissen. Oliver Bearman – die zich na zijn optreden in Saoedi-Arabië bij meerdere teams in de kijker heeft gezet – is een populaire optie. Ook reserverijder Jack Doohan zou vroeg of laat bij Alpine in kunnen stappen. De Franse renstal gaat immers afscheid nemen van Esteban Ocon. Tenslotte lijkt ook de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli af te stevenen op een debuut.

LEES OOK: Nieuwe superlicentie-regels maken de weg vrij voor 17-jarige Antonelli

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).