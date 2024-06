Een bijzondere taak voor Charles Leclerc – de winnaar van de Grand Prix van Monaco mag dinsdag het Olympisch vuur door zijn thuisland dragen. In aanloop naar de Spelen van Parijs baant de Olympische fakkel zich een weg door Frankrijk, waarbij er ook een tussenstop wordt gemaakt in het prinsdom. Aan Leclerc de eer om als fakkeldrager op te treden.

De Monegaskische autoriteiten maakten maandag bekend dat Charles Leclerc is aangewezen als fakkeldrager. Dinsdag komt de ceremoniële stoet aan in Monaco en zal de Ferrari-coureur het vuur overnemen. Met hem zijn ook skiër Alexandra Coletti, tafeltennisser Xiaoxin Yang en bobsleeër Rudy Rinaldi verantwoordelijk voor deze Olympische traditie.

Prins Albert II zal uiteraard ook aanwezig zijn. Samen met zijn vrouw prinses Charlene zal de vorst achter de processie aanlopen. De Olympische fakkel begon zijn reis in de Franse overzeese gebieden en dient eind juli aan te komen in Parijs. De Spelen worden op 26 juli officieel geopend in de Franse hoofdstad.

➡️ Le gouvernement princier l’annonce officiellement ce matin.



Charles Leclerc sera suivi par la skieuse Alexandra Coletti, la pongiste Xiaoxin Yang (qualifiée pour les JO de Paris) et le pilote de bobsleigh Rudy Rinaldi. — Radio Monaco (@RadioMonacoFM) June 17, 2024

