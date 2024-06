Na een weekje rust stappen de coureurs op 21 juni weer in de auto. De GP van Spanje is de eerste in de reeks van drie opeenvolgende weekenden met Formule 1. Kan Verstappen opnieuw winnen op dit circuit? Bekijk hier hoe laat alle sessies van start gaan tijdens de GP van Spanje.

Lees alles over de GP van Spanje: historie, afgelopen winnaars, samenvattingen en meer!

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is sinds 1991 een vaste waarde op de Formule 1-kalender. Dit iconische circuit was het toneel voor Max Verstappens eerste overwinning voor Red Bull in 2016. Vorig jaar demonstreerde Verstappen zijn dominantie op het Spaanse asfalt door te winnen met meer dan twintig seconden voorsprong op Lewis Hamilton.

Hoe laat start de GP van Spanje 2024?

Vrijdag 21 juni

13:30 – 14:30 uur 1e vrije training

17:00 – 18:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 22 juni

12:30 – 13:30 uur 3e vrije training

16:00 – 17:00 uur kwalificatie

Zondag 23 juni

15:00 – 17:00 uur race

