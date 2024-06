De FIA maakte vrijdag bekend dat het de regels omtrent de superlicenties heeft aangepast. Vanaf nu zijn de teams toegestaan om minderjarige coureurs in te zetten in trainingssessies. Eerst moesten de rijders, mits deze genoeg punten hadden verzameld, minimaal 18 jaar oud zijn. De aanpassing biedt kansen voor de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli, die na verschillende Formule 1-tests met Mercedes nu ook vrije trainingen zou mogen rijden.

De nieuwe regels gelden alleen voor coureurs die al eerder hebben bewezen dat ze over de nodige vaardigheden bezitten. Volgens de FIA moet een rijder blijk hebben gegeven van een ‘uitmuntende bekwaamheid en volwassenheid’ in een single seater raceauto. Antonelli, die inmiddels al twee succesvolle tests heeft afgerond met Mercedes, valt uiteraard in die categorie.

LEES OOK: Antonelli blies Mercedes omver in tweede test: ‘Hij is de real deal’

Antonelli naar Mercedes?

Een van de Formule 1-teams deed eerder dit jaar al een aanvraag om een 17-jarige coureur in te mogen zetten tijdens een vrije training. In de paddock werd meteen naar Williams gewezen, een klantenteam van Mercedes en een mogelijke plek voor Antonelli om de fijne kneepjes van de Formule 1 alvast te oefenen. Williams ontkende echter dat het iets met de aanvraag te maken had.

De Italiaanse Andrea Kimi Antonelli – die nu uitkomt in de Formule 2 met PREMA – is een van de voornaamste opties om Lewis Hamilton vanaf 2025 te vervangen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff is zeer te spreken over de jonge coureur en zet naar eigen zeggen het liefst in op jeugdige rijders. Ook George Russell heeft zich inmiddels voorbereid op het gezelschap van de Italiaan.

LEES OOK: George Russell bereidt zich voor op mogelijke komst van Antonelli

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).