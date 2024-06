Mercedes-oogappel Andrea Kimi Antonelli rondde onlangs zijn tweede Formule 1-test af met de Duitse renstal. Voor het Grand Prix-weekend in Imola stapte hij in de W13, de bolide van 2022. Eerder dit jaar testte hij al in Oostenrijk met de W12. Technisch directeur James Allison kan concluderen dat Antonelli – die wordt genoemd als vervanger voor Lewis Hamilton – de real deal is.

De pas 17-jarige Antonelli is al sinds 2019 een junior in het opleidingsprogramma van Mercedes. Dit jaar maakte hij zijn debuut in de Formule 2 namens PREMA – de Formule 3 sloeg hij voor het gemak even over. Bij Mercedes hebben ze hoge verwachtingen van de jonge Italiaan, die inmiddels twee keer de kans heeft gekregen om met een F1-bolide te testen.

Technisch directeur James Allison was na de oefenrondjes op Imola en de Red Bull Ring zeer te spreken over Antonelli. “Hij heeft ons allemaal versteld doen staan”, vertelde de Brit tegen Formula1.com. “Hij had nog nooit in een Formule 1-auto gezeten, maar daar was na twee rondjes al niks meer van te merken.”

De real deal

Allison beschreef hoe de Mercedes-junior over alle kwaliteiten beschikt van een goede coureur. “Hij is snel, hij is consistent en hij maakt geen fouten”, legde hij uit. “Jonge jongens willen nog wel eens te ver gaan om te laten zien wat ze kunnen, of juist terughoudend zijn omdat ze bang zijn iets verkeerd te doen.” Bij Antonelli was dat blijkbaar niet het geval. “Hij doet het allemaal heel natuurlijk en zijn input over de auto is prima”, besloot Allison. “Hij doet niks verkeerd. Volgens mij is hij echt de real deal.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft vaak genoeg benadrukt dat hij Antonelli niet onder druk wil zetten. De Italiaan moet zich kunnen focussen op zijn Formule 2-carrière, alvorens hij gaat nadenken over promotie. Antonelli is een serieuze optie om Hamilton te vervangen – de zevenvoudig wereldkampioen heeft hem al aangewezen als zijn favoriet.

