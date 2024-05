Bijna drie jaar na zijn laatste triomf acht Lewis Hamilton de kans klein dat hij nog één overwinning boekt met Mercedes. De Duitse renstal worstelde de afgelopen jaren met de reglementen en kon hem zodoende niet aan zijn 104e(!) zege helpen. Ook in 2024 – zijn laatste jaar met het team uit Brackley – verwacht de zevenvoudig wereldkampioen niet meer te kunnen winnen. Al is de kans natuurlijk niet nul. “Je weet nooit hoe het jaar gaat lopen.”

LEES OOK: Lewis Hamilton ziet voormalige team eindelijk floreren: ‘Hartverwarmend’

Even terug in de tijd – het is 5 december 2021, Lewis Hamilton voert het podium aan na de inaugurele Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het is de 103e triomf voor de Mercedes-coureur, die nek aan nek gaat met rivaal Max Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap. Wat hij toen nog niet wist, is dat het misschien wel zijn laatste overwinning met de Duitsers zou worden. Fast forward naar het heden en Hamilton staat nog steeds op 103 overwinningen en de dominantie van Mercedes is verleden tijd.

‘Niet realistisch’

Inmiddels weten we dat Hamilton zijn geluk elders gaat beproeven – in 2025 verhuist de Brit naar Maranello voor een nieuwe uitdaging met Ferrari. In Monaco werd hem gevraagd of hij voor die tijd nog éénmaal kan zegevieren met zijn huidige werkgever. “Daar werken we natuurlijk naartoe”, reageerde hij. “Maar het is niet meer realistisch.”

De hoop opgeven doet de zevenvoudig wereldkampioen in ieder geval niet. “Je weet natuurlijk nooit hoe het jaar verder zal lopen”, voegde hij eraan toe. “Misschien stagneren de andere teams, en blijven wij ons doorontwikkelen. Ik heb geen glazen bol, maar ik weet wel dat wij keihard door blijven werken.”

Hamilton heeft sinds de invoering van de nieuwe reglementen van 2022 geen races meer gewonnen (Motorsport Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).