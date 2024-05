Klantenteam McLaren racet sinds de GP van Miami overtuigend mee voor de overwinning. Samen met Ferrari en Red Bull is de Britse renstal een van de drie kanshebbers in de voorhoede. Zuur voor Mercedes, dat nota bene de motoren levert voor het team? Niet als het aan Lewis Hamilton ligt – de zevenvoudig wereldkampioen is blij dat McLaren eindelijk de smaak te pakken heeft.

Hamilton zag hoe McLaren ook in Monaco – een circuit waar het de afgelopen jaren niet altijd competitief was – goede punten wist te scoren. Waar de 39-jarige coureur zelf als als zevende over de streep kwam, eindigde Oscar Piastri en Lando Norris op respectievelijk P2 en P4. Hamilton is daar niet rouwig om, die ziet juist hoe zijn voormalige team eindelijk weer een beetje meedoet.

“[Lando Norris] doet het geweldig”, prees de Mercedes-coureur zijn jongere concurrent tijdens het raceweekend in Monaco. “En Oscar (Piastri, red.) eigenlijk ook. Het is mooi om te zien hoe ze allebei groeien. Maar om McLaren weer vooraan te zien rijden, is nog het allerbest.”

Hamilton debuteerde in 2007 voor McLaren en noemde Woking zes jaar lang zijn thuis. In 2008 won hij zelfs zijn eerste titel met het team. Toen Hamilton in 2013 naar Mercedes verhuisde, ging het bergafwaarts voor de Britten – tussen 2012 en 2021 werd er geen race meer gewonnen. “Het is hartverwarmend om te zien”, vervolgde Hamilton. “[McLaren] heeft mij natuurlijk een kans gegeven, dus het is heel cool [dat ze weer vooraan staan].”

Lewis Hamilton tijdens zijn debuut met McLaren in 2007 (Motorsport Images)

