Terwijl de strijd in de voorhoede dreigt los te barsten, heeft Mercedes nog geen vuist kunnen maken tegen de top drie – de W15 moet het afleggen tegen de concurrentie. Ook Lewis Hamilton lijkt zijn draai nog niet te hebben gevonden dit jaar. Met name in de kwalificaties komt Hamilton vaak niet lekker uit de verf. Zelf maakt de zevenvoudig wereldkampioen zich schijnbaar nergens druk om.

Hamilton werd op donderdag gevraagd naar zijn snelheid in de kwalificaties – teamgenoot George Russell lijkt hem immers continu af te troeven. In de laatste zeven raceweekenden kwalificeerde de oud-wereldkampioen slechts één keer beter dan zijn jongere collega. “Het is niet dat het geen prioriteit is”, reageerde Hamilton meteen. “Maar eigenlijk moeten we over het hele weekend gewoon verbeteren.”

De Mercedes-veteraan begrijpt wel waar de kritiek vandaan komt. “Eind vorig jaar en zeker ook dit seizoen gaat het best wel slecht op zaterdag”, gaf hij toe. “Dat is zeker iets dat ik moet verbeteren, maar daar hebben we nog genoeg races voor.” Voorlopig maakt Hamilton zich schijnbaar weinig zorgen over de kwalificaties. “Het doet me niet zoveel”, zei hij eerlijk. “Mijn snelheid in de race is nog steeds prima, dus daar kan ik altijd op terugvallen.

Ondanks de afgelopen kwalificaties heeft Hamilton veel vertrouwen in het raceweekend in Monaco. “We hebben weliswaar geen upgrades”, lichtte hij toe, “Maar ik heb er meer zin in dan de laatste twee jaar. Toen waren de auto’s echt niet zo goed als nu. [De W15] is een work in progress – ik hoop dat deze een stuk beter is.”

