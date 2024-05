De Grand Prix van Monaco is voor de één dé race van het jaar, voor de andere niets meer dan een saaie optocht door de smalle straten in het Prinsdom. Zodra het racegeweld is afgelopen, stromen de straten vol met de meest exclusieve staatauto’s. Prachtig om te zien, maar ook dan is het een optocht en draait het vooral op zien en gezien worden. Wil je echt snel van A naar B in Monte Carlo, dan is over het water de beste manier.

Dat hebben de coureurs en teams uiteraard ook al lang begrepen en daarom varen zij per boot naar de paddock. Dit gebeurt middels de zogenaamde tenders, luxe boten van maximaal 9 meter lengte, die als veredelde taxi’s door de haven pendelen. Zij mogen niet alleen aanmeren in de paddock, maar ook bij de superjachten in de haven.

Rapsody Yachts, een Nederlandse botenbouwer, regelt tijdens dit weekend de tenders voor het Formule 1-team van Mercedes. Liefst zes stuks zijn ingezet om niet alleen de coureurs te vervoeren, maar ook de vele gasten die het team heeft uitgenodigd voor deze bijzondere Grand Prix. Een mooi inkijkje over hoe dit allemaal in zijn werk gaat, kun je overigens lezen in het nieuwe Formule 1 Magazine dat vanaf vandaag in de winkel ligt.

Tja, als dit bedrijf je dan vraagt of je even een stukje wil meevaren in de haven van Monaco, dan hoef je daar natuurlijk niet lang over na te denken. Samen met mijn collega Gwen Kleverlaan stapte ik aan boord van de luxe sloep. We keken onze ogen uit toen we langs de superjachten voeren. Vanaf de kade oogden ze al groot, maar vanaf het water zijn ze helemaal imposant. De kapitein wees ons op een jetser van een cruiseschip dat net buiten de haven lag. Helemaal afgehuurd door Mercedes voor haar gasten. Mag wat kosten.

Eerder die dag hadden ze Lewis Hamilton en George Russell opgepikt en in de paddock afgezet. Met name Russell was amicaal en in voor een praatje. Zodra ze bij de plaats van bestemming aankwamen, stond er al een grote groep fans klaar om ze te verwelkomen. Het moment van rust op het water zat erop, de mediadag ging beginnen.

Ook ons korte momentje van rust zat erop. De mediasessies met de coureurs gingen namelijk bijna van start en we werden weer aan wal afgezet. Ik begrijp wel waarom de coureurs zich graag met de boot verplaatsen, het is niet alleen sneller, maar je bent ook even weg van het knotsgekke Formule 1-circus.