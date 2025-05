George Russell beleefde een frustrerend weekend in Monaco. Tijdens de kwalificatie kwam hij niet verder dan Q2 vanwege motorproblemen, waardoor de Brit als veertiende aan de race mocht beginnen. Een dag later zat Russell vervolgens lang vast achter Alexander Albon, dankzij de speciale tactiek van Williams. Russell grapte achteraf dat Albon hem een etentje verschuldigd was. Zo gezegd, zo gedaan. De Williams-coureur onthult nu hoe dat dinertje ging.

Na een tegenvallende kwalificatie op de straten van Monte Carlo, zat George Russell een etmaal later lange tijd vast achter de achtervleugel van Alexander Albon. De Brit werd het slachtoffer van de tactiek van Williams, waarbij Albon het hele veld ophield zodat teamgenoot Carlos Sainz een ‘gratis’ pitstop kon maken. Op een gegeven moment had Russell er echter genoeg van en sneed hij de Brits-Thaise coureur af bij de Nouvelle Chicane. De Mercedes-coureur kreeg een drive-through straf voor zijn actie.

Williams bood na de race al excuses aan Mercedes aan voor hun tactische spel, en Albon nam zelfs Russell mee uit eten als goedmakertje. De coureur doet nu een boekje open over hoe het het etentje met zijn Britse collega verliep. “(Russell, red.) bestelde het duurste op het menu. Het was de kreeftenpasta”, vertelt Albon openhartig tegen Formula1.com. “Ik had de carbonara, en om eerlijk te zijn wilde ik het op die manier spelen, maar het was wagyu carbonara, die ik nog nooit heb gehad. Maar hij miste wel het dessert, dus het was een soort gelijkspel.”

Crowdfunding

Het dinertje ging Albon wel behoorlijk in de papieren lopen. “Ja, het was pasta, maar wel kreeftenpasta, in Monaco. Monaco is niet goedkoop. Je kunt er eigenlijk niet uit eten. Tijdens raceweekenden verhogen ze overal de prijzen.” De coureur grapte vervolgens dat hij misschien wel een crowdfunding opzet voor het etentje. “Misschien doe ik dat wel, ja. Ik bedoel, George is toch aan het onderhandelen? Misschien betaalt hij na de beslissing de volgende keer de rekening!” verwijst Albon naar de contractonderhandelingen van Russell met Mercedes.

Diezelfde Russell grapte in de FIA-persconferentie dat voor hem de rekening nog niet helemaal is vereffend. “Niet duur genoeg!” zei de Mercedes-coureur over zijn kreeftenpasta. “Dus de rekening is zeker nog niet vereffend.”

