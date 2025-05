Het team van Mercedes kijkt terug op een ‘frustrerend’ weekend in Monaco. Na een moeizame kwalificatie slaagden de Silberpfeilen er niet in om op strategische wijze punten terug te winnen. Zowel George Russell als Kimi Antonelli eindigde buiten de top tien. Mede door de tactiek van Williams – waarbij de ene coureur het hele veld ophoudt voor de ander – betreurt het team van Toto Wolff een waardeloze Grand Prix.

De kwalificatie verliep al allesbehalve vlekkeloos voor Mercedes. Eerst crashte Kimi Antonelli bij het uitkomen van de chicane en George Russell kon door motorproblemen niet meedingen naar een plekje bij de snelste tien. In de race werden beiden slachtoffer van de tactiek van Williams – Alex Albon hield het hele veld op, zodat teamgenoot Carlos Sainz ‘gratis’ zijn verplichte pitstops kon maken. “Frustrerend”, concludeerde Toto Wolff na afloop van de race.

“Vandaag was gewoon niet onze dag”, aldus de Oostenrijker tegenover de media in Monaco. “Starten op P14 en P15 zou altijd een uitdaging worden, dat wisten we vanaf het begin. Er was geen manier voor ons om in de punten te eindigen, behalve te hopen op een rode vlag of een safety car.” Derhalve wachtte Mercedes ontzettend lang met het maken van pitstops. “Onze kwalificatie werd tijdens de race bestraft, zoals dat meestal het geval is als je in Monaco achteraan start”, verzuchtte Toto Wolff. Russell eindigde uiteindelijk als elfde, Antonelli als achttiende.

‘Het spijt me, we hadden geen keus’

“Er waren teams die boven hun stand presteerden, zoals Racing Bulls”, lichtte Toto Wolff toe. “Zij moesten, net als Williams, hun positie verdedigen en wij waren daar de slachtoffers van.” Hij onthulde dat Williams-teambaas James Vowles – ooit een belangrijke strateeg en ingenieur bij Mercedes – tijdens de race al zijn excuses aanbood voor hun bijzondere tactiek. “Het spijt me, we hadden geen keus”, stuurde Vowles in een telefonisch berichtje. “We weten het”, reageerde Toto Wolff.

George Russell nam uiteindelijk het heft in eigen handen en sneed de chicane af om Albon voorbij te komen. Hij incasseerde de straf die hij kreeg van de FIA-stewards, in de hoop dat hij genoeg tijd kon winnen om zijn tiende plaats te beschermen. Het mocht niet baten. Na de twee verplichte pitstops eindigde hij alsnog achter zijn Brits-Thaise concurrent. “Je (Albon, red.) bent me een etentje verschuldigd”, schreef Russell na afloop van de race op sociale media. Niet veel later deelde Albon onderstaande foto op zijn kanalen. Pais en vree, kunnen we concluderen.

