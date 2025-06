Donderdag, mediadag op de Red Bull Ring. Traditioneel de rustigste dag van het Grand Prix-weekend. Coureurs schuiven aan voor interviews en de PR-dames van de teams vliegen af en aan met strakke schema’s. In de persruimte gonst het normaal over de geruchten over updates, grid penalty’s en teamonrust. Maar gisteren was het niet de paddockroddel die voor de meeste ophef zorgde in Spielberg, het was het weer.



Om de haverklap begonnen de telefoons in het mediacenter te trillen en piepen. Een weeralarm. En nog één. En nog één. “Gevaar voor het leven,” meldde het Oostenrijkse noodsysteem droogjes in fel rood. Er zou noodweer aankomen, en snel ook. De journalisten in de mediazaal keken elkaar grijnzend aan. Ja hoor, dat zal wel. Buiten hingen wat dreigende wolken, maar verder niets wat we nog niet eerder hadden gezien in de bergen rondom het circuit.



Tot het gitzwart werd.



Binnen enkele minuten sloeg het weer om. Vanuit het niets begon het keihard te hagelen. Geen zachte, korrelige sneeuwballetjes, maar échte knikkers van ijs die met een verontrustende snelheid op het paddockdak en de hospitality-units kletterden.



Freddy Mercury

Later die avond werd het pas echt serieus. We reden terug naar onze accommodatie in Graz, toen de hemel opnieuw openbrak. Hagelstenen als pingpongballen sloegen op het dak en de motorkap. De ruitenwissers hadden het zwaar, de bliksem flitste zo vaak dat het leek alsof we door een stroboscooptunnel reden, en je zag letterlijk geen hand voor ogen. Zo laconiek als we overdag deden, zo onheilspellend was het nu in de huurauto. Inmiddels spookte die zin van Bohemian Rhapsody door m’n hoofd: “Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.”



Moeder Natuur liet donderdag even zien wie hier echt de baas is in Oostenrijk. De komende dagen verwachten ze gelukkig schitterend weer hier, dus dan mogen de coureurs weer bepalen wie de baas is op de Red Bull Ring.

