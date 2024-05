McLaren vormde de afgelopen twee races een gevaar voor kampioenschapsleider Red Bull en stevent inmiddels af op de tweede plaats in het klassement. Een pijnlijke ontwikkeling voor Mercedes, dat nota bene de motoren levert voor het team uit Woking. Zelf worstelt de Duitse renstal nog altijd met de balans van de auto, maar Toto Wolff benadrukt dat hij McLaren niks verwijt.

LEES OOK: Koning van Monaco: McLaren onthult speciale Senna-livery voor aankomende GP

McLaren hielp Lando Norris in Miami aan zijn eerste overwinning en ging er in Imola met de meeste punten vandoor. Toto Wolff betuigt in een interview met RACER magazine zijn respect voor de concurrentie uit Woking, die duidelijk meer succes putten uit de Mercedes-motor. “Ze doen het gewoon ontzettend goed”, gaf de Oostenrijker eerlijk toe. “Daar moet je wel ontzag voor hebben.”

Toto Wolff benadrukt hoe de snelheid van McLaren de sport vooruit helpt. “Meer competitie in de voorhoede is goed voor iedereen”, legde hij uit. “Dat verwijt ik ze niet, integendeel. Het is voor mij meer een teken dat wij dat ook moeten kunnen. Uiteindelijk komt het namelijk gewoon neer op goede engineering.”

Monaco

In de aankomende Grand Prix van Monaco hoopt Mercedes voor verrassingen te kunnen zorgen. “In Imola hebben we al een klein stapje vooruit kunnen zetten”, schreef Toto Wolff in een officieel persbericht. “Maar de rest zit ook niet stil. We lopen nog steeds achter op de drie snelste teams, dus er is nog genoeg te doen. Gelukkig hebben we nu wel een duidelijk ontwikkelingsplan voor de aankomende tijd.”

“In Monaco gaan we weer hard ons best doen”, vervolgde hij. “Het is een uniek circuit, waar je maar moeilijk kunt voorspellen wie er bovenaan eindigt. We gaan werken aan een foutloos weekend waarbij we weer alles uit de auto gaan halen.”

LEES OOK: Tijdschema GP Monaco: Zo laat beginnen de sessies

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).