McLaren kiest tijdens de Grand Prix van Monaco voor een nieuwe livery, als eerbetoon aan Ayrton Senna. De MCL38 zal ter nagedachtenis aan de Braziliaan worden uitgevoerd in het geel, groen en blauw, geïnspireerd door diens iconische racehelm. Onlangs was het 30 jaar geleden dat de legendarische coureur om het leven kwam tijdens een crash op Imola.

De speciale Senna-livery zal de McLaren het hele raceweekend van de nodige kleur voorzien. Het design belooft bovendien een kleurrijke verschijning te worden in de doorgaans donkere paddock van 2024. De MCL38 ziet er in ieder geval fraai uit in de speciale livery, al is het moeilijk om de plank mis te slaan als je gebruik maakt van de iconische kleurstelling van Ayrton Senna.

De Braziliaanse legende reed het gros van zijn Grands Prix voor het Britse team, waarvoor hij nog steeds de titel van meest succesvolle coureur draagt. Tussen 1989 en 1993 bewees hij zich de ‘Koning van Monaco’ door de race door het prinsdom vijf keer op rij te winnen.

‘Icoon van de Formule 1’

“Het team is trots om de buitengewone erfenis van Ayrton Senna te mogen vieren met deze kleurstelling”, laat CEO Zak Brown weten middels een persbericht. “Senna blijft een van de grootste iconen van de Formule 1 en de meest onderscheiden coureur van McLaren. Het is een eer om voor hem te mogen racen met deze iconische livery.”

Bianca Senna, het nichtje van de overleden coureur en een woordvoerder voor het Senna-merk, is ook blij met de unieke livery. “Het is een fantastische manier om het leven van mijn oom te mogen vieren”, laat ook zij weten. “McLaren heeft hem zoveel succes gebracht, dus het zal heel speciaal zijn om deze auto’s over zijn favoriete circuit te zien rijden.”



