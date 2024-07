Na een week vol kritiek, discussies én een intern verzoeningsgesprek, antwoordt Max Verstappen haters en collega’s bij de eerste training van de Belgische GP op haast duivelse wijze. Hij domineert, is ruim een halve seconde sneller dan de eerste achtervolger en bombardeert zich direct tot de favoriet.

‘Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt’, bekende Jos Verstappen na de spectaculaire kwalificatiewinst van zijn zoon eind juni bij de Oostenrijkse GP. Die leus doet in ieder geval in de eerste trainingssessie op het Circuit Spa-Francorchamps, Verstappens favoriete racebaan, opgeld. Met een uitdager die vanaf de eerste meter op tempo lijkt, opent hij de Belgische GP met de snelste tijd op de ‘langzaamste’, harde band. Meestal een goed voorteken voor Red Bull.

Verstappen kan na een week vol kritiek op zijn verhitte boordradioconversaties in Hongarije ‘al het gedoe’ daarover in de cockpit van Red Bulls RB20 van zich af laten glijden. Op het ruim zeven kilometer lange circuit waarop hij vorige week zaterdag tot diep in de nacht nog virtueel racete – en met Team Redline de 24 uur van Spa-Francorchamps ook won – hoopt hij de voor zijn doen lange serie zonder overwinningen (drie stuks) te beëindigen. Dat zal trouwens nog een helse klus worden, aangezien hij voor de race door een motorwissel een gridstraf van tien plekken krijgt.

In de eerste training domineert hij een uur lang, vanaf de eerste ronde. Op beide gebruikte bandensoorten (hard en zacht) is hij zijn concurrenten te snel af. Oscar Piastri volgt op een halve seconde, Alex Albon in de Williams – knap – als derde op ruim zeven tiende. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez die zwaar onder druk staat bij Red Bull, maakt in de eerste training voorlopig weinig indruk. De Mexicaan is bijna een seconde langzamer dan zijn Nederlandse collega, die in de Ardennen een man met een missie lijkt.

Overigens zijn in België in de neus van de auto’s van Mercedes, McLaren en Mercedes speciale 4k videocamera’s ingebouwd. De FIA wil hiermee de flexibiliteit van de voorvleugels monitoren. Red Bull schijnt eerder dit jaar geklaagd te hebben over mogelijke flexibiliteit (verboden) van de voorvleugels bij de concurrenten.

