Lando Norris wil geen favorietenrol krijgen binnen McLaren. Na het teamorder-debacle op de Hungaroring oordeelden veel experts dat de 24-jarige Brit, met oog op het kampioenschap, een voorkeursbehandeling had moeten krijgen. Echter, Norris wil helemaal niet voorgetrokken worden door het team. “Dat moet ik eerst verdienen”, zei hij donderdag in Spa.

Tijdens de GP van Hongarije liet Lando Norris teamgenoot Oscar Piastri op aanraden van McLaren passeren; de Australiër reed daardoor naar de winst, terwijl Norris als tweede over de streep kwam. In de paddock werd er geroepen dat dergelijke acties hem het kampioenschap kunnen kosten – het team zou Norris boven Piastri moeten verkiezen nu er titels op het spel staan. De Britse coureur staat immers op de tweede plaats in het rijderskampioenschap.

In aanloop naar de GP van België ontkent Norris dat hij een dergelijke favorietenrol nodig heeft. Waar er bij de andere teams wel degelijk bepaalde coureurs worden voorgetrokken, wil hij hier nog niks van weten. “Ik had de hele race überhaupt niet moeten leiden”, zei hij tegen de pers in België over de Hongaarse GP. “Oscar haalde me in bij de start, hij controleerde het goed. Zo simpel is het. Niemand zou nu moeten denken van ‘ah, het team is niet bevooroordeeld ten gunste van Lando’.”

‘Niet mijn beslissing’

Norris begrijpt dat er momenten zijn waarop één coureur een voorkeursbehandeling moet krijgen, maar voorlopig wil hij ‘gewoon’ blijven samenwerken met Piastri. “Als Oscar een hele race aan de leiding gaat, is er absoluut geen reden om ineens te vragen of hij mij voorbij wil laten”, legde hij uit. “Ik weet niet wanneer er een punt komt dat je wel zegt: ‘Oké als ik 10 punten achter sta of 15 punten achter, kun je dan wat meer helpen?’ Dat is ook niet mijn beslissing.”

“Voorlopig moet ik die positie eerst verdienen”, vervolgde Norris. “Er is nu dus ook niets veranderd. We hebben sowieso nooit iemand bevoorrecht in het team.” Dankzij zijn tweede plaats in Hongarije liep Norris wel weer verder in op kampioenschapsleider Max Verstappen. Het verschil tussen beiden bedraagt nu nog 76 punten.

