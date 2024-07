Een doorgaans goedlachse Lando Norris stond zondag verslagen op het podium in Silverstone. De McLaren-coureur kwam na een uiterst spannende thuisrace niet niet verder dan de derde plek – de teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen. Formule 1-journalist Will Buxton denkt dat McLaren actief voor de 24-jarige Brit moet gaan kiezen, wil het überhaupt ooit kans maken op titels.

Volgens Buxton zijn het de fouten van McLaren die Lando Norris in de weg zitten. Hij gaat ervan uit dat Norris zijn rivalen van Red Bull serieus kan gaan uitdagen in de strijd om de wereldtitel. Misschien niet dit jaar, maar toch zeker in de nabije toekomst. Maar dan dient de Britse renstal wel het een en ander te veranderen; met de huidige aanpak zijn ze bij McLaren niet opgewassen tegen de kampioenen van Red Bull.

Al tijdens de sprintrace in Oostenrijk zag Buxton hoe het team uit Woking de verkeerde keuzes maakte. Norris’ teamgenoot Oscar Piastri kreeg toestemming om tegen zijn Britse collega te racen. De Australiër werd daardoor tweede en snoepte zo een WK-punt af van Lando Norris. “Vind ik heel vreemd”, aldus Buxton. “Red Bull heeft altijd een voorkeur voor een van de twee rijders.” Een bewezen aanpak in de Formule 1: denk aan Schumacher-Barrichello, Hamilton-Bottas en meer recentelijk Verstappen-Pérez.

“Oscar is de toekomst van McLaren, Lando zal op een bepaald moment verder gaan”, legde Buxton uit. “Hij heeft al een miljoen aanbiedingen van Red Bull gehad. Ik denk persoonlijk dat McLaren nu moet zeggen: jij bent onze man. Als het team Oscar niet had toegestaan Lando in die sprintrace in te halen, had hij Verstappen in de slotfase mogelijk kunnen aanvallen. Nu lukte dat niet, omdat hij te lang in de ‘vuile lucht’ achter Oscar had gezeten.”

‘Besluiteloos’

Buxton stelt dat McLaren sinds Miami ‘te besluiteloos is’. In tegenstelling tot Red Bull, dat volgens de Brit ‘klinisch en meedogenloos’ opereert. “Elk element in het team is perfect”, verklaarde hij. “Alles is er op het niveau van een wereldkampioen. In een titelgevecht kun je je geen besluiteloosheid veroorloven. Wat als Lando de titel straks op één punt verliest? Als je echt om de wereldtitel wilt vechten is de gedachte dat je blij bent voor podiums te kunnen vechten niet goed genoeg.”

“Het verschil tussen kunnen en moeten vergt een hele andere instelling”, besluit Buxton. “Lando Norris is niet langer blij met alleen het podium. Hij wil winnen, want hij is klaar om voor de titel te vechten. Het team moet er ook in gaan geloven dat ze voor het kampioenschap kunnen vechten. Alleen dan kunnen ze Red Bull uitdagen. Als het tot een echt gevecht komt, moet McLaren er klaar voor zijn.”

